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36. NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkent Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2004 yılındaki İstanbul zirvesinden sonra tarihindeki ikinci, başkent düzeyinde ise ilk kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.

Küresel ve bölgesel güvenlik mimarisi, yük paylaşımı, savunma harcamaları ve stratejik ittifakların geleceği bu kritik buluşmanın ana gündem maddelerini oluşturacak.

NATO Zirvesine gözler çevrilmişken, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin gazeteci Murat Yetkin'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yetkin’in sorularını yanıtlayan Verşinin, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Yetkin’in “Türkiye, Rusya ile ilişkilerini sürdüren nadir NATO ülkelerinden. Türkiye ve Rusya arasındaki yakın ilişkilerin NATO üyeliğine rağmen sürdürülebilmesini nasıl mümkün olabiliyor sizce?” sorusunu yanıtlayan Verşinin “Rusya ve Türkiye’nin birçok ortak ilgi alanı bulunmaktadır. İşbirliği olanakları oldukça geniştir. Bu alanlar arasında ekonomi, turizm, enerji, ekoloji ve hatta askeri-teknik bağlar da yer almaktadır. Evet, Türkiye bir NATO üyesidir ve Türk ortaklarımızın bu tercihine saygı duyuyoruz. Daha geniş bir bakış açısıyla, halklarımızın karşılıklı yararına ve çıkarlarına olan ve iki ülkenin refahı için koşullar yaratan alanları geliştirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Verşinin, bir ticari geminin Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi içinde vurulduğunu hatırlatan sorusuna ise “Bildiğiniz gibi, Türkiye, Montreux Sözleşmesi’nin ruhuna ve özüne uygun olarak, Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın garantörlerinden biridir. Biz de risklerin en aza indirilmesi için Türk ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. Ukrayna rejiminin devam eden provokasyonları, gerçek yüzünün ve müzakere yeteneğinin olmadığını açık bir göstergesidir.” ifadeleriyle yanıt verdi.