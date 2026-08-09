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Kaynak: AA

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde ülke genelinde kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, hava saldırılarında toplam 17 füze ile 202 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanıldı. Ukrayna hava savunma unsurlarının müdahalesiyle SİHA'lardan 174'ü havada imha edildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov bombardımanda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Odessa'daki duruma ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) ise bölgedeki saldırılarda 8 kişinin yaralandığını aktardı.