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Kaynak: DHA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan görüşmenin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

“YENİ İVME YOK”

Peskov, açıklamasının devamında, “Ancak yeni ivme yok. Amerikalılar ile mevcut kanallar üzerinde diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Amerikan müzakerecilerin zaman bulacağını, Moskova'ya gelip diyaloğumuzu sürdürebileceğini umuyoruz” sözlerini sarf etti.

“MÜZAKERE SÜRECİNE AÇIĞIZ”

Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne hazır olduklarını söyleyen Peskov, “Müzakere sürecine açığız. Ancak Kiev yönetimi, Avrupa ülkeleri tarafından savaşın sürdürülmesi konusunda kışkırtılıyor. Bu koşullarda, biz de özel askeri operasyonu sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.