Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya’nın ticaret gemisini hedef aldığını iddia etti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Kuleba tarafında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya, mineral gübrelerin boşaltılması sırasında Togo bandıralı sivil bir ticaret gemisini vurdu. Geminin üst yapısına isabet eden saldırı sonucu yangın çıktı. Ne yazık ki 3 mürettebat hayatını kaybetti, 5 denizci de yaralandı. Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı"

Geminin saldırı sırasında Odessa Limanı’nda demirli olduğunu belirten Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’nın sivil deniz taşımacılığına ve liman altyapısına yönelik gerçekleştirdiği bir başka saldırı olduğunu ifade ederek, Bu tür saldırılar, uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini, küresel ticaretin istikrarını ve dünyanın gıda güvenliğini tehdit ettiğinin altını çizdi.