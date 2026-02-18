Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev yaptığı açıklamada yabancı istihbarat servislerinin, mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişiminin bulunduğunu kaydetti.



Şadayev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, ülkede son dönemde erişim engeli getirileceği öne sürülen Telegram’a ilişkin konuştu.

Şadayev,Telegram’a 150 bini aşkın içerik engelleme talebi gönderdiklerini söyleyerek, söz konusu taleplerin uygulama tarafından görmezden gelindiğini kaydetti.

'SAVAŞTA KULLANILIYOR'



Şadayev, "Yasalarımıza göre, Rusya topraklarında faaliyet gösteren mesajlaşma uygulamasının, sesli aramaların kayıtlarını ve mesajların içeriğini ülkede saklama yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.



Rus ordusunun, Ukrayna’daki "özel askeri operasyonda" Telegram’ı kullandığına dair bilgiler aldıklarını belirten Şadayev, "Ancak şu anda, Telegram'daki yazışmalara yabancı istihbarat servislerinin erişimi olduğu konusunda kurumlarımız tarafından teyit edilen birçok bilgi var." ifadesini kullandı.



Şadayev, söz konusu yabancı istihbarat servislerinin, konu edilen verileri Rus ordusuna karşı yürütülen savaş faaliyetlerinde kullandığını vurguladı.





