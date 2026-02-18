Dava, uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi ve sonuç, birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu.
Metin Akpınar’a 6 milyon TL’lik şok: Babalık davası sonuçlandı
Ünlü oyuncu Metin Akpınar ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu arasında yıllardır süren tazminat davasında mahkeme kararını verdi.Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
1 8
Yıllar önce yapılan DNA testiyle babalığı kesinleşen Duygu Nebioğlu, babasının “babalık görevlerini yerine getirmediği” ve bu durumun kendisine “manevi zarar verdiği” gerekçesiyle 10 milyon TL’lik tazminat talep etmişti.
2 8
Tarafların açıklamaları süreç boyunca büyük yankı uyandırmıştı.
3 8
Mahkeme, talep edilen 10 milyon TL’nin tamamını kabul etmese de, Metin Akpınar’ın 6 milyon TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
4 8
Kararın gerekçeli metni önümüzdeki günlerde açıklanacak; tarafların istinaf başvurusu yapıp yapmayacağı ise o zaman netlik kazanacak.
5 8
6 8
7 8
8 8
Kaynak: Diğer