18 Şubat 2026 Çarşamba
Metin Akpınar’a 6 milyon TL’lik şok: Babalık davası sonuçlandı

Ünlü oyuncu Metin Akpınar ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu arasında yıllardır süren tazminat davasında mahkeme kararını verdi.

Dava, uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi ve sonuç, birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu.

Yıllar önce yapılan DNA testiyle babalığı kesinleşen Duygu Nebioğlu, babasının “babalık görevlerini yerine getirmediği” ve bu durumun kendisine “manevi zarar verdiği” gerekçesiyle 10 milyon TL’lik tazminat talep etmişti.

Tarafların açıklamaları süreç boyunca büyük yankı uyandırmıştı.

Mahkeme, talep edilen 10 milyon TL’nin tamamını kabul etmese de, Metin Akpınar’ın 6 milyon TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kararın gerekçeli metni önümüzdeki günlerde açıklanacak; tarafların istinaf başvurusu yapıp yapmayacağı ise o zaman netlik kazanacak.

