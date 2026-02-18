Geçirdiği sağlık problemlerinin ardından toparlanma sürecinde olan Ahu Yağtu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile ilişki yaşayan Yağtu’dan yeni görüntüler geldi.
Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu'nun sevgilisi Bora Cengiz’le asansörde aşk pozu: 12 yaş farkı çok konuşulmuştu
Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, bir dönem yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirmişti. Özel hayatıyla yeniden gündeme gelen oyuncu, kendisinden 12 yaş küçük Bora Cengiz ile aşk yaşıyor ve sevgilisiyle asansörde samimi bir poz verdi.
Geçtiğimiz aylarda aniden fenalaşıp yere yığılan ve beyin anevrizması geçirdiği ortaya çıkan ünlü oyuncu, bu sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu.
Günlerce hastanede tedavi gören Ahu Yağtu, taburcu olduktan kısa süre sonra bir davette görüntülenmişti.
Sağlık durumuyla ilgili konuşan başarılı oyuncu şöyle demişti: "Şu anda iyiyim ama vertigom hala devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim, beyin anevrizması operasyonuyla ilgili fakat vertigodan kurtulamadım."
"Allah kimsenin başına vermesin. Düşme sebepli bir beyin sarsıntısından dolayı kısa süreli bir hafıza kaybı oldu ama sonra geri geldi. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi."
Şimdi de yeni aşkıyla konuşulan ünlü oyuncu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan ve 12 yaş küçük Bora Cengiz’e (35) kaptırdı. Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, Bebek’te el ele paparazzilere yakalandı.
İlişkilerini medyadan uzak tutmayı tercih eden çift, yeni bir kare paylaştı. Bora Cengiz, Ahu Yağtu ile asansörde çektirdiği pozu yayınladı ve kalp emojisi ekledi.
AHU YAĞTU KİMDİR?
Ahu Yağtu, 11 Temmuz 1978 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk oyuncu ve modeldir. Çocukluğunu İzmir Karşıyaka'da geçirdi, anne-babası küçük yaşta ayrıldı. Genç yaşta modellik yapmaya karar vererek İstanbul'a taşındı, 1993 yılında modellik kariyerine başladı. Akademi İstanbul Gösteri Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.
Kariyerine modellik ve sunuculukla adım atmış, 2001 yılında "90-60-90" dizisiyle oyunculuğa geçiş yaptı. Ardından "Paramparça" dizisindeki Candan karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Diğer önemli yapımları arasında "Aşk ve Ceza", "Savcının Karısı" gibi projeler yer aldı. Bir dönem Cem Yılmaz ile evli kalmış, ancak 2013'te boşandılar. Son yıllarda sağlık sorunları (beyin anevrizması ve vertigo) nedeniyle de gündeme geldi. Aynı zamanda stil danışmanlığı ve iş kadını kimliğiyle biliniyor.
BORA CENGİZ KİMDİR?
Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu, müzisyen ve yönetmendir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
182 cm boyunda ve çok yönlü bir sanatçıdır; oyunculuğun yanı sıra müzik ve bir dönem radyo programcılığı yapmıştır.
Kariyerine 2008 yılında "Peri Masalı" dizisindeki Tolga rolüyle başlamış, ardından "Kavak Yelleri", "Türkan", "Bodrum Masalı", "Ramo", "Alev Alev", "Alparslan: Büyük Selçuklu", "Çilek Kokusu", "Ömer ve İnci Taneleri" gibi popüler dizilerde rol aldı.
Sinema filmlerinde de yer almış, özellikle fantastik yapım "Sana Bir Sır Vereceğim" ile dikkat çekti. Ahu Yağtu ile bir süredir ilişki yaşamakta olup, aralarındaki yaş farkı (yaklaşık 12 yaş) magazinde sıkça konuşuldu; çift sosyal medyada samimi paylaşımlar yapmaya devam ediyor.