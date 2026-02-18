Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu 47 kabul, 2 ret oyuyla kabul edildi, bir kişi çekimser kaldı.

Valiler Buluşması'nda konuşan Erdoğan "Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu raporunu bugün tamamladı" diyerek "Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum." dedi.

-Biliyorsunuz geçen hafta Bakanlığımız da bir nöbet değişimi yaşandı. İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya’ya bir kez daha sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.

-Yayınladıkları bildirilerle insanımızı kutuplaştırmasına eyvallah demeyeceğiz.

-Vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır Valilik. Sadra şifa olma derde deva bulma yeridir. Başarılı bir vali iyi bir lider demektir. İyi bir liderlikte sorumluk almayı, riske girmeyi, yerelde çözülecek sorunları Ankara'ya hava etmekten uzak durmayı gerektirir.

'YOL HARİTASI NİTELİĞİNDEKİ BU RAPORU ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLARAK GÖRÜYORUM'

-Cumhur İttifakı olarak terözsüz Türkiye adıyla tarihi bir adım attık. Elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Süreci sabote edenlere inat 16 aydır süreci yönetiyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun çözülmesiyle birlikte önümüz daha da açılacaktır. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu raporunu bugün tamamladı ve kabul etti. 5 Ağustos'tan beri komisyondaki vekillere teşekkür ediyorum. Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum. Şimdi Meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütaalar başlayacak.

-Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesiyle ilgili bazı adımlar atılacak. Böylece terörsüz bölgeyi coğrafyamızda fiile çıkaracağız.