Ramazan ayına günler kala, herkesi ayağa kaldıran ve kutuplaşmaya hizmet ettiği konusunda tepki gösterenlerin hemfikir olduğunu bir sahne yayınlandı.

ATV televizyonunda yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” adlı dizide, domuz eti ikram edildiği sahne sosyal medyanın gündemi oldu. Yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Dizide seküler bir ailenin Müslüman misafirlerine domuz eti ikram ettiği görüldü.

Türk toplumunda domuz etinin sıradan gibi sunulması rahatsızlık yarattı.

Ramazan ayına günler kala yayınlanan bu sahneye yapılan yorumların özeti ise “provokasyon” kelimesiydi.

Peki, kim bu sahneyi “olağan” bulan kalemler? Olanlar da “tanıdık” çıktı.

Baba Yapım imzalı “Aynı Yağmur Altında” dizisinin proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya senaryosu ise Kemal Çelik ve Hakan Kandal’a ait.

Senaristler Kemal Çelik ve Hakan Kandal 2014 yılında ATV’de yayınlanan “Kertenkele” adlı dizisinin senaryosunu yazmıştı.

DİYANET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

“Kertenkele” dizisinde bir dolandırıcının sahte imam olarak camide görev alması Diyanet yetkililerinin tepkisini çekmişti.

Dizideki imam rolüne tepki gösterenler ve imamlar, diziyi RTÜK'e şikayet etmişti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yaparak diziyi kınadı ve ardından ATV kameralarının camilere girişini yasakladı.

Türk Diyanet Vakıf Sendikası, dizinin yayından kaldırılmasını talep ederken şu açıklamayı yapmıştı:

“Din Görevlileri ve milletimizin hassasiyetlerini ayaklarına altına alan bu dizi, milletimizin namaz kıldığı bir camide dini değerlerimizle alay etmekte, bir imamı toplum nezdinde küçük düşürmeye yönelik mesajlar vermekte, dinimizce kabul edilmeyen ve toplum tarafından yakışıksız hareketler olarak nitelenen kötü vasıfları ‘imamlar da yapar’ algısının vurgulandığı rencide edici sözler, aşağılayıcı görüntüler ve verilen yanlış iftira dolu mesajlar utanmazlığın bu kadarına pes dedirtti.”

AYNI GÜN YENİ SENARİST

ATV’nin domuz eti sahnesiyle tepki çeken dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’ya tepkilerin yükseldiği gün yeni bir senarist katıldı.

Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı “Aynı Yağmur Altında” dizisinin yazar kadrosuna daha önce fenomen dizi “Yalı Çapkını”nı da yazan Mehmet Barış Günger eklendi.

Ancak, Mehmet Barış Günger de daha önce “Piyasa” adlı dizisinin senaryosunu kaleme almıştı ve bu diziye de tepkiler yükselmişti.

“Piyasa” dizisinde namaz sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Namaz esnasındaki hareketleri uygun bulunmamıştı.

Sonra bir başka sahnede başörtülü bir karakteri sarhoş birinin taciz etmesi de yine kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Türk toplumunu yansıtmayan ve ayağa kaldıran bu sahnelerle ne amaçlanıyor?