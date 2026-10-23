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Kaynak: AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Rusya’yı internet ortamında antisemitik kampanya yürütmekle suçlamasına karşı çıktı. TASS haber ajansına yapılan değerlendirmede, İsrail’in uluslararası kamuoyundaki konumunun kendi yönetiminin izlediği çizgiyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, Rusçada bir kişinin kendi kusurunu başkasına yüklemesini anlatan bir deyim bulunduğu hatırlatıldı. Bu ifadeyle Netanyahu’nun iddialarına gönderme yapılan açıklamada, İsrail’e yönelik küresel yaklaşımın belirleyicisinin ülkenin yönetim politikaları olduğu kaydedildi.

MOSKOVA, ANTİSEMİTİZM İDDİALARINI REDDETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun Rusya’yı antisemitik faaliyetlerle ilişkilendiren sözlerini doğrulayacak herhangi bir kanıt sunulmadığını bildirdi. Ülkede farklı etnik gruplar arasındaki barışın geliştirilmesini amaçlayan politikaların uygulandığı belirtilirken, bu çerçevede antisemitizm vakalarının yok denecek kadar az olduğu ifade edildi.

Netanyahu’nun açıklamalarında bazı “bot çiftliklerinden” söz ettiği aktarılan metinde, Rusya’nın 2018’de İsrail’e bilgi güvenliği konusunda ikili bir işbirliği anlaşması yapılmasını önerdiği hatırlatıldı. Bakanlık, söz konusu girişimin İsrail tarafından yanıtsız bırakıldığını belirtti.

RUSYA, AÇIKLAMANIN YAPILDIĞI TARİHE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Bakanlık, Netanyahu’nun suçlamalarını 18 Ekim’de dile getirmesini ayrıca eleştirdi. Açıklamaların, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tam kapsamlı biçimde yeniden kurulmasının 35. yıl dönümüne denk gelmesinin üzüntü verici olduğu kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bilgi güvenliği alanında geliştirilecek ortak çalışmaların benzer anlaşmazlıkların önlenmesine katkı sağlayabileceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca Netanyahu’nun, 27 Ekim’de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde siber güvenlik uzmanları arasında doğrudan iletişim kurmak yerine kamuoyu önünde açıklamalarda bulunmayı seçtiği belirtildi.