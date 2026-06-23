Moskova'da basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, Batı dünyası, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) mevcut jeopolitik krizdeki tutumlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Rus diplomat, uluslararası örgütlerin Rusya’yı agresif bir aktör olarak gösterme çabalarını reddetti.

"NATO KENDİNE BİR DÜŞMAN ARIYORDU VE SONUNDA BULDU"

NATO'nun küresel genişleme ve varlık stratejisini "düşman bulma kampanyası" olarak nitelendiren Grushko, ittifakın kendi varoluşsal meşruiyetini korumak adına Rusya’yı hedef tahtasına koyduğunu ileri sürdü:

"Rusya, hiçbir zaman NATO ve AB ülkelerini tehdit etmedi. Tarihsel süreç incelendiğinde de bu net bir şekilde görülecektir. Moskova'yı sistemli bir şekilde düşman olarak göstermeye başlayan ve gerilimi tırmandıran kuruluş NATO'dur. İttifak, kendi bünyesinde bir 'düşman' bulma kampanyası başlatmıştı ve sonunda istedikleri gibi bir tane buldular."

"AB, UKRAYNA KONUSUNDA MÜZAKERE İSTEMİYOR"

Konuşmasında Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik adımlarına da değinen Bakan Yardımcısı Grushko, Brüksel'in samimiyetsiz davrandığını iddia etti. AB'nin Kiev yönetimiyle yürütülen müzakere süreçleriyle gerçekten ilgilenmediğini savunan Grushko, iddialarını şu gerekçelere dayandırdı:

Temsilci Bulma Çıkmazı: "Avrupa Birliği içinde, olası bir müzakere masasında birliği kimin temsil edeceğine dair bitmek bilmeyen iç istişarelerin ve bürokratik tartışmaların devam ettiği herkesçe biliniyor. Ortada dolaşan isimleri vermeyeceğim, zira bu bir sır değil. Ancak bu kurumsal kararsızlık bile tek başına, AB'nin gerçek anlamda bir müzakere gerçekleştirmekle ilgilenmediğinin en somut kanıtıdır."

Desteklerin Kesilmesi Şartı: AB'nin adil bir müzakere zemini hazırlamaktan kaçındığını öne süren Rus diplomat, "Gerçek bir çözüm, Rusya'ya karşı terör eylemlerine başvuran ve savaş suçları işleyen Kiev rejimine sağlanan askeri, mali ve diğer tüm lojistik desteklerin derhal sona ermesini gerektiriyor. Ancak Batı bu adımı atmak yerine gerilimi fonlamayı seçiyor" ifadelerini kullandı.