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Kaynak: AA

Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada; Novak, akaryakıt piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların iç piyasada akaryakıt arzına ilişkin dengeli bir eylem planı hazırlamasını talep etti.

Rusya Federal Rekabet Servisine de sektördeki fiyatları kesintisiz takip etmesi ve gerektiğinde hızla önlem alması talimatı verildi. Toplantıda, petrol ürünlerinde gerekçesiz fiyat artışlarının önlenmesi ve rekabet mevzuatı ihlallerinin engellenmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bölgelere petrol ürünü tedarikinin ve mevcut stok seviyelerinin de masaya yatırıldığı toplantıda, akaryakıt piyasasındaki durumun sürekli kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalara gitmişti.