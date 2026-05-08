Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova tarafından ilan edilen ateşkese Kiev'in uymadığını ve gerçekleştirilen ateşkes ihlallerine aynı şekilde cevap verildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda, insani gerekçelerden hareketle 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliğinin Nazi Almanyası'na karşı zaferinin 81. yıl dönümü kutlamaları günlerinde, 8 Mayıs saat 00.00'dan itibaren Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesindeki tüm Rus birliklerinin muharebe faaliyetlerini tamamen durdurduğu, daha önce bulundukları hat ve mevzilerde kaldığı belirtildi.



Ateşkes ilan edilmesine karşın Ukrayna silahlı güçlerinin, insansız hava araçları (İHA) ve topçu sistemleri kullanarak Rus mevzilerine, ayrıca Belgorod ve Kursk bölgelerinin sınır kesimlerindeki sivil hedeflere saldırılar düzenlemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, birliklerimizin mevzilerine topçu sistemleri, çok namlulu roketatar sistemleri, havan topları ve tanklarla 153 bombardıman gerçekleştirmiştir. Ayrıca FPV dronlarla 394 saldırı, oktokopter tipi İHA ile 107 saldırı, uçak tipi İHA ile 171 saldırı ve İHA'lardan mühimmat bırakılması suretiyle 215 saldırı olmak üzere toplam 887 saldırı düzenlendi. Özel askeri operasyon bölgesinde toplam 1365 ateşkes ihlali kaydedildi."



Açıklamada, 8 Mayıs saat 00.00'dan itibaren Ukrayna'daki "özel askeri operasyon bölgesi" dışında Rus hava savunma birlikleri tarafından 390'ı uçak tipi İHA ve 6'sı uzun menzilli "Neptün" güdümlü füze olmak üzere toplam 396 hava saldırı aracının düşürüldüğü bilgisi verildi.



Ayrıca açıklamada, "Ukrayna tarafının Rusya'ya yönelik kasıtlı yıkıcı eylemleri, Kiev rejiminin terörist niteliğini teyit etmektedir. Bu koşullar altında Rusya Silahlı Kuvvetleri, ateşkes ihlallerine karşı aynı şekilde karşılık vermiştir. Çok namlulu roketatar sistemlerinin, topçu birliklerinin ve havan toplarının ateş mevzilerine karşılık verilmiştir. İHA kontrol noktaları ve fırlatma alanları vurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.