Arjantin’den kalkan bir yolcu gemisinde çıkan hantavirüs vakaları yeni bir salgın endişesini gündeme getirdi. Gemideki 3 yolcu hantavirüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam 5 vakanın olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen hantavirüs vakalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, virüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken, Türkiye genelinde şu ana kadar herhangi bir vakaya ya da bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

"TÜRKİYE’DE POZİTİF VAKA YOK"

Bakanlık açıklamasında, hantavirüsle ilgili ortaya atılan iddiaların bilimsel veriler doğrultusunda titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."