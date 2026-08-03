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Kaynak: AA

Rusya'da otomotiv pazarı büyümeye devam ediyor. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılının ocak-temmuz döneminde ülkede yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 815 bin 100 adede yükseldi.

Açıklamada, aynı dönemde Rusya'da üretilen otomobillerin satışlarının yüzde 26,5 artışla 516 bin adedi geçtiği belirtildi. Böylece yerli üretim araçların toplam pazardaki payı 8 puandan fazla yükselerek yüzde 63,4'e çıktı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA İLGİ ARTTI

Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Yılın ilk yedi ayında bu segmentteki satışlar yüzde 94,7 yükselerek 70 bin 200 adede ulaştı. Uzmanlar, akaryakıt arzında yaşanan sorunların alternatif yakıtlı araçlara olan ilgiyi artırdığına işaret ediyor.

ÇİNLİ MARKALAR PAZARDA GÜÇ KAZANDI

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Batılı otomotiv üreticilerinin Rusya pazarından çekilmesiyle satışlar önemli ölçüde gerilemişti. Ancak süreçte Çinli otomobil üreticilerinin ihracatını artırması ve yerli üretimin güçlenmesiyle pazar yeniden büyüme eğilimine girdi.

Öte yandan Rus hükümeti, Çinli markaların pazardaki payının hızla yükselmesi üzerine ülkede satış yapacak şirketlere yerli üretim şartı gibi yeni düzenlemeler getirmeye başladı. Batılı markaların araçları ise paralel ithalat yoluyla Rus tüketicilerine ulaşmayı sürdürüyor.