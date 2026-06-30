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Bakanlığın resmi açıklamasına göre, akşam saat 20.00’den sabah 07.00’ye kadar süren yoğun hava hareketliliğinde; Moskova bölgesi, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Lipetsk, Rostov, Saratov, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Krasnodar bölgeleri ve Kırım Yarımadası üzerinde geniş çaplı bir önleme faaliyeti yürütüldü.

BAŞKENTE DOĞRU UÇAN 61 İHA ENGELLENDİ

Saldırının en kritik hedeflerinden biri olan başkent Moskova semalarında da hareketli saatler yaşandı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinden sabaha kadar doğrudan şehre doğru yönelen 61 Ukrayna İHA’sının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla düşürüldüğünü kaydetti. Sobyanin, İHA parçalarının ve enkazlarının düştüğü bölgelerde acil durum ekipleri ile uzmanların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.

MOSKOVA'DA TRAJEDİ: ENKAZ EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Hava savunma sistemlerinin müdahalesine rağmen, vurulan İHA’lardan birinin enkazı sivil yerleşim yerine isabet etti. Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev, düşen bir İHA’nın müstakil bir evin üzerine çakılması sonucu binanın yıkıldığını ve göçük altında kalanlar olduğunu bildirdi.

Vali Vorobyev, yaşanan bu trajik olayda 6 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyururken, bölgedeki hasar tespit ve acil kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini sözlerine ekledi. Yetkililer, sınır bölgelerinde ve stratejik noktalarda hava savunma tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.