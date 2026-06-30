Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, yaralanmıştı. Hilal, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu - Resim : 1

Hilal'in acı haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Valilik açıklamasında ise Şehit Abdurrahman Hilal'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde düzenlenecek resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verileceği aktarıldı.

7 yıllık uzman çavuş olan Abdurrahman Hilal’in eşinin 8 aylık hamile olduğu belirtildi.