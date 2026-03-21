Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtilerek, dün gece 23.00 ile bugün 07.00 saatleri arasında hava savunma sistemlerinin 283 İHA'yı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Söz konusu İHA’ların Moskova dahil farklı bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

MOSKOVA VE SARATOV’DA HASAR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin ise, saldırı sonucu Saratov şehrindeki bazı evlerin hasar gördüğünü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya tarafı, saldırıların püskürtüldüğünü ve can kaybının sınırlı olduğunu vurgularken, yerel yetkililer hasarın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.