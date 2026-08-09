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Kaynak: AA

Rus ordusunun Ukrayna’da liman altyapılarına yönelik harekatları devam ediyor. Konuya ilişkin bilgilendirme, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan bilgilendirmede; askeri amaçlarla işletildiği belirtilen Odessa ve Çornomorsk limanlarındaki askeri teçhizatların, yakıt ile yağ depolama alanlarının ve yük aktarım tesislerinin hedef alındığı ifade edildi. Aynı zamanda Odessa Limanı'nın kuzeydoğu kesiminde yer alan Belyarı ve Novıye Belyarı bölgelerindeki akaryakıt tanklarının da başarılı bir şekilde vurulduğu kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu askeri operasyonlarda karadan ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli mühimmatlar ile insansız hava araçlarının (İHA) aktif olarak kullanıldığını bildirdi.