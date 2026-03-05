Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya ile gerçekleştirilen esir takası sonucunda 200 Ukraynalı askerin ülkeye döndüğünü duyurdu.

Tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Zelenskiy, “Kimseyi unutmuyoruz” ifadesini kullandı. Zelenskiy ayrıca sürece verdiği destek nedeniyle ABD’ye teşekkür etti.

RUSYA: 200 ASKER GERİ ALINDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, müzakereler kapsamında Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelerden 200 Rus askerinin ülkeye getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, takasın Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin arabuluculuğuyla gerçekleştiği ve serbest bırakılan askerlere tıbbi ile psikolojik destek sağlandığı belirtildi.

ESİR TAKASI SÜRECEK

Rusya, esir değişiminin 6 Mart’ta da devam edeceğini açıkladı. Buna göre tarafların 300 askeri daha karşılıklı olarak serbest bırakması planlanıyor. Açıklamada, 5-6 Mart tarihlerinde toplam 500 Rus askerinin ülkesine dönmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında son esir takası 5 Şubat’ta yapılmış, o süreçte 314 asker karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.