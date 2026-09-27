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Kaynak: AA

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna genelinde ordunun lojistik, ulaşım ve iletişim altyapılarına yönelik insansız hava araçlarıyla kapsamlı operasyon düzenlediğini açıkladı.

KRİTİK VERİ VE LOJİSTİK MERKEZLERİ HEDEF ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kiev'de orduya iletişim ile istihbarat aktarımı sağladığı belirtilen Vodafone'a ait veri işleme merkezinin vurulduğu bildirildi. Kiev bölgesindeki Krasilovka'da Batı yardımının depolandığı "Zalmer Group" lojistik tesisi ile Odessa'daki "Dron Kalinş" lojistik merkezinin hedef alındığı aktarıldı.

LİMAN VE LİMANDAKİ GEMİ VURULDU

Açıklamada ayrıca Nikolayev'de İHA ve mühimmat depolarının, Kiliya Limanı'nda ise deniz kuvvetleri karargahı, sınır muhafız üssü ve askeri depoların imha edildiği kaydedildi. Odessa Limanı'na doğru seyir halinde olan ve askeri malzeme taşıdığı öne sürülen bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken İHA'lar tarafından vurulduğu belirtildi.