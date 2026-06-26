Rusya'da insansız hava araçlarıyla (İHA) petrol altyapılarına düzenlenen saldırıların ardından tırmanışa geçen akaryakıt krizi tartışmalarına hükümetin zirvesinden yanıt geldi. Rus haber ajansı TASS'a özel açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasadaki akaryakıt sevkiyat mekanizmalarının güncel ihtiyaçlara göre tamamen yeniden optimize edildiğini açıkladı. Yaşanan tedarik endişeleri nedeniyle halkın panik alımlarına yöneldiğini belirten Novak, bu durumun yakıt talebini yapay bir şekilde yüzde 20 ila 30 oranında artırdığına dikkat çekti. Piyasada dengelerin yeniden kurulmasının biraz zaman alacağını kabul eden Başbakan Yardımcısı, "Suni yoğunluğa rağmen piyasada her türlü ihtiyacı karşılayacak miktarda yeterli yakıtımız var" diyerek spekülasyonların önüne geçmeye çalıştı. Öte yandan Novak, iç piyasayı korumak adına dizel yakıt ihracatına geçici bir yasak getirilmesi ihtimalinin de kabine toplantısında masaya yatırılacağını bildirdi.

SİBİRYA BÖLGESİNDE AKARYAKITA LİTRE SINIRI GETİRİLDİ

Başbakan Yardımcısı Novak'ın "yeterli yakıt var" açıklamalarına karşın, ülkenin iç bölgelerinden kısıtlama haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Moğolistan sınırına yakın konumda bulunan Zabaykalye Bölge Yönetimi, akaryakıt piyasasında baş gösteren fiziki arz sıkıntısı nedeniyle sivil araçlar için radikal bir karar aldı. Bölgesel hükümetten yapılan yazılı açıklamada, istasyonlardaki dağıtımı dengelemek ve stokların tamamen tükenmesini engellemek amacıyla bireysel müşterilere yönelik akaryakıt satışlarına kota konulduğu duyuruldu. Yeni düzenlemeye göre, bölgedeki sivil sürücüler istasyonlardan her seferinde en fazla 15 litre yakıt satın alabilecek.

20'YE YAKIN BÖLGEDE KRİZ ÖNLEMLERİ DEVREDE

Rusya genelinde yaşanan enerji krizinin arkasında, Ukrayna ordusunun stratejik olarak Rus petrol rafinerilerini hedef alan İHA operasyonları yer alıyor. Ülkedeki çok sayıda dev rafinerinin ciddi hasar alarak zorunlu bakıma alınması, üretim kapasitesinde ciddi düşüşlere neden oluyor. Rus hükümeti, yerel enflasyonu dizginlemek ve ordunun lojistik yakıt ihtiyacını güvence altına almak adına sık sık benzin ve dizel ihracat yasaklarına başvuruyor. Son dönemde Zabaykalye'nin yanı sıra Rusya Federasyonu'na bağlı 20'ye yakın farklı idari bölgede de benzer şekilde akaryakıt satışlarına geçici kısıtlamalar ve kota uygulamaları getirildiği biliniyor.