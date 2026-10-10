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Kaynak: DHA

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Odessa Limanı'na askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken düzenlenen saldırı sonucu vuruldu" ifadesi kullanıldı.