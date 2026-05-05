Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya’da yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artarak 117 bine yükseldi.

Yılın ilk dört ayında ise satışlar, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 372 bin 100 olarak kaydedildi.

BATILI MARKALARIN ÇEKİLMESİ PAZARI SARSTI

Rus otomobil pazarı, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında önemli bir dönüşüm yaşadı.

Şubat 2022’ye kadar pazarda lider konumda bulunan batılı otomotiv şirketleri, savaşın başlamasıyla birlikte Rusya’dan çekilme kararı aldı. Bu süreçte otomobil satışları ciddi şekilde geriledi.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER VE YERLİ MARKALAR ÖNE ÇIKTI

Batılı markaların boşluğunu, Çinli otomobil üreticileri ve yerli firmalar doldurmaya başladı. Çin’den yapılan ihracatın artması ve yerli üretimin hız kazanmasıyla birlikte pazar toparlanma sürecine girdi.

RUSYA’DAN YENİ DÜZENLEMELER

Rus hükümeti, Çinli şirketlerin pazarda hızla güç kazanması üzerine yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, ülkede otomobil satışı yapabilmek için yerli üretim gibi çeşitli şartlar uygulanmaya başlandı.

PARALEL İTHALAT DEVAM EDİYOR

Öte yandan Rusya vatandaşları, batılı markalara ait otomobillere “paralel ithalat” yöntemiyle erişim sağlamaya devam ediyor.

Bu yöntem sayesinde resmi distribütörler olmasa da, farklı kanallar üzerinden araç temini mümkün oluyor.