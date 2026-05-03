Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminde görev alan eski Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Denis Butsaev’in, hakkındaki geniş çaplı yolsuzluk soruşturması sırasında güvenlik servislerinden kaçarak ABD’ye gittiği öne sürüldü. Söz konusu iddia, Putin yönetiminde görev yapan üst düzey bir ismin ülkeden ayrıldığı ilk vaka olarak değerlendiriliyor.

İddialara göre, 49 yaşındaki Denis Butsaev, 22 Nisan'da görevden alınmasının hemen ardından aynı gün ülkeyi terk etti. Butsaev'in önce Belarus’a geçtiği, ardından Gürcistan üzerinden ABD’ye ulaştığı belirtilirken; siyasi sığınma talebinde bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GÜNDEMDEYKEN ÜLKEDEN AYRILDI

Butsaev’in kaçışının, Kremlin’de üst düzey yetkilileri de kapsayan kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasıyla eş zamanlı gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu gelişme, savaşın başından bu yana Rusya siyasetinde ve bürokrasisinde dikkat çeken bir kırılma olarak nitelendiriliyor.

SEFERBERLİK VE ZORUNLU ASKERLİK BASKISI DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde, ülkeden ayrılmaya çalışan Rus vatandaşlarının sayısındaki artış da devam ediyor. Zorunlu askerlik uygulamasının hassasiyetini koruduğu ülkede; üniversite öğrencilerinin dersliklerden, gençlerin ise yurtlar, sebze depoları, camiler ve sokaklarda düzenlenen baskınlarla silahaltına alındığı bildiriliyor.

Celp kağıdı alan erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasaklayan yönetim, askerlik yoklamasına katılmayanlara yönelik uygulanan para cezalarını da artırmış durumda.