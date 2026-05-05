Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik geniş çaplı İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, gece saatlerinden itibaren toplam 289 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü ifade edildi. İHA’ların başta Moskova olmak üzere çeşitli bölgeler ve Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

ÇEBOKSARI’DA 3 KİŞİ YARALANDI

Çuvaşistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılar sonucu başkent Çeboksarı kentinde 3 kişi yaralandı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin detay paylaşılmazken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

LENİNGRAD BÖLGESİNDE SANAYİ TESİSİNDE YANGIN

Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada Leningrad bölgesinde 29 İHA’nın imha edildiğini duyurdu.

Saldırılar sonucu Kirişi kentindeki bir sanayi alanında yangın çıktığı belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.

MOSKOVA’YA YÖNELEN İHA’LAR DA DÜŞÜRÜLDÜ

Sergey Sobyanin ise yaptığı açıklamada, Moskova’ya doğru ilerleyen 3 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SALDIRILAR SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rus yetkililer, İHA saldırılarının ardından bölgelerde hasar tespit ve güvenlik çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.