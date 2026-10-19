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Kaynak: Haber Merkezi

YouTuber Ruhi Çenet, belgesel çekmek amacıyla bindiği gemide hantavirüs salgını ortaya çıkması ve 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaşadıklarını anlattı. Çenet, olayın belgeselini yayımladı. Yaşananların ardından maruz kaldığı tepkiler ve suçlamalar nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

“VİRÜS OLDUĞUNU BİLSEM DİREKT KARANTİNAYA GİRERDİM”

Çenet, yolculuğun ardından yalnızca 42 günlük karantina süreciyle değil, toplumsal baskıyla da karşılaştığını belirtti. Olayın ayrıntılarını açıklama fırsatı bulamadan hedef gösterildiğini ve küçük düşürüldüğünü söyledi.

Yaşadığı sürecin fiziksel etkilerine de değinen Çenet, şu ifadeleri kullandı:

“Zor olanın yolculuk olduğunu sanıyordum, yanılmışım. Ne olduğunu açıklama fırsatı daha bulamadan suçlandım, küçük düşürüldüm. Bu baskı saçlarımı bile beyazlattı. Virüs olduğunu bilsem direkt karantinaya girerdim zaten.”