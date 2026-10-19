Kaynak: ANKA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında yürütülen barış müzakerelerinde Moskova’yı müzakere masasından uzaklaştıracak adımlar atmak istemediğini belirtti.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerini Truth Social hesabından paylaştı.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya konusundaki kararım çok basit. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış müzakerelerini yürütüyorum ve Rusya’yı aptalca bir şekilde müzakere masasından uzaklaştıracak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Büyük ilerlemeler kaydediliyor ve buna şu anki rehine müzakereleri de dahil!

O belgeyi şu anda imzalamak bunu sağlayacaktır; ben onu daha sonra ya da istediğim herhangi bir zamanda imzalayabilirim! Belki daha da önemlisi, Rusya, yapabileceği şeylere kıyasla İran İslam Cumhuriyeti’ne yardım etmek için çok az şey yapıyor, hatta neredeyse hiçbir şey yapmıyor; ben de durumun böyle kalmasını istiyorum ve aptal insanlar engel olmazsa öyle de kalacak.

"BU SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYORUM"

Son olarak, Zelenskiy, bu saldırıların ABD’deki pazarlar da dahil olmak üzere dünya dizel pazarlarına ciddi zarar verdiğini bilmesine rağmen, Rusya’daki dizel rafinerilerini hedef olarak kullanıyor. Çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve her türden işletme bundan büyük zarar görüyor; ancak Rusya yine de dünyaya milyonlarca varil dizel yakıtı düşük fiyata gönderiyor.

ZELENSKİY'İ HEDEF ALDI

Zelenskiy bunu umursamıyor ve açıkçası, Avrupa’nın ona verdiği ve 'sahtekar' Joe Biden’ın geçmişte verdiği tüm o parayla, bu savaşı bitirmek istemiyor ve muhtemelen hiçbir zaman istemedi. İki yıl önce, şu anda yapabileceğinden daha iyi bir anlaşma yapabilirdi. Ülkesi harabeye dönmüş durumda, topraklarının büyük bir kısmı kaybedilmiş, okyanusları ve denizleri yok olmuş, erkek nüfusu azalmış, yaralı ve/veya ölmüş durumda. Bu savaşın sona ermesini istiyorum!"