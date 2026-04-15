RTÜK, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırının ardından getirilen yayın yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı medya kuruluşlarının yasal yükümlülüklere uymadığı ve uygunsuz içerik paylaşımlarına devam ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Olayın ve buna ilişkin yayınların RTÜK İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından anlık olarak takip edildiği ifade edildi.

RTÜK ayrıca, resmi makamlarca yapılacak açıklamaların haberleştirilmesinde olay yeri görüntülerinin kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

RTÜK’ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2026/3569 D. İş sayılı kararı ile Kahramanmaraş’ta bir eğitim kurumunda meydana gelen elim hadiseye yönelik kesin bir yayın yasağı getirilmiş olmasına rağmen, bazı medya kuruluşlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz içerik paylaşımına devam ettiği görülmektedir. Söz konusu olay ve buna ilişkin tüm yayınlar Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından anlık olarak, büyük bir dikkat ve titizlikle takip edilmektedir. Resmi makamlarca yapılan, yapılacak açıklamaların haberleştirilmesinde olay yeri görüntülerinin kullanılmaması önem arz etmektedir.”