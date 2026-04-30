Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yoğun şiddet sahneleri barındıran ve çocuk ile gençleri şiddet ve suça özendiren yapımları affetmedi. Üst Kurul toplantısında Yeraltı ve Eşref Rüya dizileri ile üç dijital platformdaki dizi ve filmlere şiddeti özendirmekten ceza verildi. Bunların yanı sıra Halk TV ve Sözcü TV’ye eleştiri sınırlarının ötesinde yayın yapılmasından dolayı müeyyide uygulandı.

RTÜK ‘YERALTI’NDAKİ ŞİDDETE DUR’ DEDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, NOW TV’de yayınlanan Yeraltı adlı dizinin 04.03.2026, 11.03.2026, 18.03.2026, 25.03.2026, 01.04.2026 ve 08.04.2026 tarihli bölümlerindeki şiddet içerikli sahnelere ilişkin yayın ihlallerini görüştü. Dizide çözüm yolu olarak adli makamların kullanılmadığı, şiddetin ise etkili ve kesin sonuç alınan bir yöntem olarak sunulduğunu belirleyen Üst Kurul, estetize edilerek sunulan söz konusu şiddet sahnelerinin, şiddete karşı gerçeklik algısını bozduğu, şiddetin bireyler üzerindeki ağır psikolojik etkileri ve hukuki sonuçları ortaya koymadığı ve şiddeti gerçekleştiren karakterleri özendirici birer rol model hâline getirdiğini tespit etti. Bu tür içeriklerin suç ve şiddeti özendirdiği, şiddet ile güç, zenginlik, itibar ve saygınlık arasında doğrudan bir ilişki kurulduğunu vurgulayan Üst Kurul, NOW TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

‘EŞREF RÜYA’YA ŞİDDETİ ÖZENDİRME CEZASI

KANAL D’de yayınlanan Eşref Rüya adlı dizinin 38, 39 ve 40. bölümlerindeki şiddet sahneleri de Üst Kurulda ele alındı. RTÜK İzleyici Bildirimleri Sistemi’ne 1 Nisan- 17 Nisan 2026 tarihleri arasında söz konusu diziye ilişkin iletilen 623 şikâyeti de değerlendiren Üst Kurul, medyadaki şiddetin gerçek hayattaki şiddetten daha sık tekrar ettiği ve yapılan araştırmalara göre televizyonda gösterilen şiddet içerikli sahnelerin fazlalığının toplumda artan şiddetle bağlantılı olduğuna dikkati çekti. Dizideki şiddet sahnelerinin şiddeti olağanlaştırdığı, yöntem öğretici nitelikte olduğu, özendirici ve model oluşturucu biçimde sunulduğu ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açabilecek etkilere sebep olabileceğini vurgulayan Üst Kurul, KANAL D’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." Hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

HBO MAX’TAKİ ALTIN ÇOCUK DİZİSİNE CEZA

HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan "Altın Çocuk" adlı dizi de içerdiği yoğun şiddet sahneleri nedeniyle Üst Kurulun gündemindeydi. Ekranda gösterilen şiddetin, gündelik yaşamda sorunların çözümünde şiddete başvurmak yönünde eğilimlere neden olabildiği ve uzun vadede şiddetin kanıksanmasına neden olabileceği ifade edilen Üst Kurulda HBO Max adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

PRİME VİDEOYA KATALOGDAN ÇIKARMA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Prime Video adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan Gangs Of Lagos (Lagos Çeteleri) isimli filmdeki aşırı sergilenen şiddet sahnelerine ilişkin yayın ihlallerine de kayıtsız kalmadı. Filmin şiddeti sorun çözmenin yegâne aracı olarak meşrulaştırdığı, yoğun ve detaylı şiddet içeriklerinin şiddetin kanıksatılmasına hizmet ettiği ve çocuk izleyiciler üzerinde yıkıcı rol model etkisi yaratabileceğine dikkat çeken Üst Kurul, Prime Video adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmüne aykırılıktan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

NETFLIX’TEKİ OKUL SALDIRISI DİZİSİNE YAPTIRIM

Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan "Trigger" adlı dizideki yoğun şiddet içerikleri de Üst Kurulun gündemindeydi. Dizide şiddet sahnelerinin yoğun şekilde yer aldığı, suç ve suç unsurlarının detaylandırıldığı, şiddetin estetize edildiği vurgulanırken dizinin 6. bölümünde işlenen okul saldırısının da sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı; ilgili sahnelerin kronik güvensizlik ve kaygı durumunu besleyebileceği, özellikle genç izleyicilerde taklit etme davranışı oluşturabileceği ifade edildi. Bu gerekçelerle Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan; "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmüne aykırılıktan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

HALK TV’YE MİLLÎ EĞİTİM BAKANI’NA HAKARET CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda, Halk TV’de 15.04.2026 tarihinde yayınlanan Sansürsüz isimli programda CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısıyla ilgili Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef alan sözleri de görüşüldü. “Sense sadece öldürmeyi öğretmişsin, sense sadece kin ve nefret akıtıyorsun ya! Hâlen kin ve nefret akıtan bir Millî Eğitim Bakanı var.” şeklindeki ifadeler doğrudan suç isnadı içeren, eleştiri sınırlarını aşabilecek derecede kişiselleştirilmiş ve kişilik haklarını zedeleyen yayın, ihlal niteliği taşıdığından Halk TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "...kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

SÖZCÜ TV’YE ‘NOKTA ATIŞI’ CEZA

Üst Kurul, Sözcü TV’de 10.04.2026 tarihinde yayınlanan Nokta Atışı isimli programda Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in TBMM ve çeşitli devlet kurumlarına yönelik kullandığı ifadeleri de yayın ihlali olarak değerlendirildi. Kadıgil’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri’ne yönelik "Meclisi itibarsızlaştırmasının bu kadar böyle boş işler müdürü gibi oradaki piyonları aracılığıyla iş gördürmesinin sebebinin de açıkçası bu olduğunu düşünüyorum." sözleri ile uyuşturucu operasyonlarına ilişkin kullandığı "E işi mi yok bu devletin? Hani bir de ne hikmetse sadece kullananları alıyor. Bir tane de torbacı al ya. Hadi bir tane da baron al. Bir tane de uyuşturucu baronu al.", "Kilo ile getirenlere yok. Onların arkası sağlam çünkü." şeklindeki açıklamaları, eleştiri sınırlarını aşan küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olduğu kaydedildi. Üst Kurul, Sözcü TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verdi.

YAYIN YASAĞI KARARLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARLARI

Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak, mahkemelerce verilen yayın yasağı kararlarının uygulanmasına yönelik, yayıncı kuruluşlara rehber niteliğinde ilke kararlarının belirlenmesine Üst Kurul toplantısında karar verdi.