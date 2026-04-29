RTÜK ile MGK arasında televizyon yapımlarına ilişkin stratejik bir toplantı gerçekleştirildi. MGK Genel Sekreteri ve beraberindeki heyetin katılımıyla RTÜK binasında yapılan görüşmede, son dönemde tartışma konusu olan içerikler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda özellikle gündüz kuşağı programları, şiddet sahneleri ve toplumun milli-manevi değerleri ile aile yapısına zarar verdiği değerlendirilen yapımlar masaya yatırıldı. Söz konusu içeriklerin MGK tarafından da incelendiği ve bu alandaki hassasiyetin üst düzeyde olduğu vurgulandı.

“DEĞER YERLEŞTİRİLMESİ” GELİYOR

Yapımlarda ürün yerleştirmesine benzer şekilde “değer yerleştirmesi” uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu yöntemle toplumun önem verdiği değerlerin vurgulanması ve daha görünür kılınması amaçlanıyor.

RTÜK ve MGK’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası bir eylem planı üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Toplantıda, son dönemde toplum yapısını olumsuz etkilediği değerlendirilen içeriklere ilişkin devletin hassasiyetinin üst düzeyde olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki silahlı okul saldırılarının ardından şiddeti özendiren yapımlara dikkat çekerek ilgili kurumlara talimat vermişti. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, şiddeti teşvik eden içerikler yerine aileyi, iyiliği, merhameti ve şefkati merkeze alan yapımların desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştı.