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Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadının uyuşturucu madde taşıdığını, teknik takibe alarak şüphelilerin Adana otogarına gittiğini tespit etti. Burada 2 kişiyle buluşan kadınlar, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulunamadı. Hastaneye götürülüp, röntgeni çekilen kadın şüphelilerin, midelerinde 140 kapsül halinde bulunan toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi.

Hastanede yapılan müdahale ile uyuşturucu çıkartılırken; 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.