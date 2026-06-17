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2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

ABD’nin Houston kentindeki NRG Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında Joao Neves’in golüyle Portekiz 1-0 öne geçti.

45+5. dakikada Demokratik Kongo, Yoane Wissa ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Golün asistini ise eski Beşiktaşlı Masuaku yaptı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Portekiz ile Demokratik Kongo sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise TSİ 05.00’te Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya gelecek.

MAÇ PROGRAMI

23 Haziran Salı: Portekiz – Özbekistan

24 Haziran Çarşamba: Kolombiya – Demokratik Kongo

28 Haziran Pazar: Kolombiya – Portekiz & Demokratik Kongo – Özbekistan

RONALDO 6. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinde 6. kez Dünya Kupası’nda forma giydi. 41 yaşındaki futbolcu, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nda sahaya çıkarak turnuva tarihine geçti.

WISSA TARİHE GEÇTİ

En son 1974’te “Zaire” adıyla Dünya Kupası’na katılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıl sonra turnuvaya geri döndü.

Demokratik Kongo’nun Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise Yoane Wissa’dan geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında fileleri havalandıran Wissa, ülkesinin turnuva tarihine adını yazdırdı. Asisti ise eski Beşiktaşlı Masuaku yaptı.