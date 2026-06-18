Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji devi Meta’nın resmi olarak açıkladığı, WhatsApp Plus aboneliği Türkiye’deki kullanıcılar için erişime açıldı.

Senelerdir internette dolaşan ve ciddi güvenlik riskleri barındıran gayriresmi APK dosyalarının aksine, tamamen şirketin kendi güvencesiyle sunulan bu yeni premium sistem, uygulama içi satın alım seçeneğiyle mağazalardaki yerini aldı.

Kullanıcıların mesajlaşma deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bu adım, özellikle kişiselleştirme dünyasında yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Tamamen isteğe bağlı olan bu yapı, standart uygulamanın ücretsiz yapısını ise hiçbir şekilde etkilemiyor.

AYLIK FİYATI BELLİ OLDU

Türkiye’deki kullanıcılar için en çok merak edilen konulardan biri şüphesiz yerel fiyatlandırmanın nasıl olacağıydı. Küresel pazarda 2,99 Dolar seviyesinden sunulan servis, Türkiye’ye özel oldukça avantajlı bir yerel fiyat politikasıyla giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre WhatsApp Plus aboneliği Türkiye’de aylık 41,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

Üstelik platform, kullanıcıların bu yeni özellikleri risk almadan deneyimleyebilmesi için harika bir fırsat sunuyor. Sistemi merak eden herkes, 1 aylık ücretsiz deneme süresini başlatarak sunulan tüm ayrıcalıkları hiçbir ücret ödemeden 30 gün boyunca test edebiliyor. Memnun kalınmadığı takdirde ise abonelik istendiği an hiçbir cezai şart olmadan iptal edilebiliyor.