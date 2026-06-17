2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası'nda Wissa'dan Portekiz ağlarına tarihi gol - Resim : 1

WISSA DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NİN DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

ABD'nin Houston şehrindeki NRG Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıl sonra mücadele ettiği Dünya Kupası'nda tarihindeki ilk golünü attı.

Portekiz'in Joao Neves'in 6. dakikada attığı golle öne geçtiği karşılaşmada; Newcastle United forması giyen Yoane Wissa ilk yarının son anlarında ağları havalandırarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Tarihi golde asisti ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Arthur Masuaku yaptı.

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