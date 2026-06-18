Yapay zeka artık hem otomobil satıyor hem de otomobil kullanıyor.
Otomobil sektöründe rekabetin adı değişti: Yapay zeka oyunun kurallarını yeniden yazıyor
Toyota satışta, Volvo ise direksiyon başında yapay zekayı devreye aldı. Otomotiv sektöründe yeni yarış artık motor gücünde değil, sürücünün yanında çalışan dijital zekada şekilleniyor. İşte detaylar...Sinan Başhan
Toyota Türkiye, "Toya" adını verdiği yapay zekayı satış süreçlerine entegre etti.
Araç karşılaştırmasından test sürüşü organizasyonuna, kampanyalardan servis işlemlerine kadar kullanıcıya dijital danışmanlık hizmeti sunuyor.
Volvo ise Google Gemini'yi Türkiye'de 2023 model yılı ve sonrasında üretilen, Google altyapısıyla çalışan bağlantılı araçlarında kullanıma açtı.
Böylece sürücüler navigasyondan mesajlaşmaya kadar birçok işlemi araçlarıyla doğal bir şekilde konuşarak gerçekleştirebiliyor.
Otomotiv sektöründe rekabet artık yalnızca otomobiller arasında değil, yapay zeka sistemleri arasında da yaşanacak.
Özellikle araç içi yapay zeka uygulamaları, yoğun trafik koşullarının hakim olduğu ülkelerde sürüş güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıyor.