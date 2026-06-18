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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk grup maçlarının heyecanı yaşanmaya devam ederken ilginç bir detay futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

FORMADAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Bazı futbolcuların formalarında taşıdığı özel bir arma dikkat çekerken sosyal medyada bunun ne anlama geldiği merak edildi.

Bu özel arma 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren yalnızca 6 futbolcunun formasında bulunuyor.

NE ANLAMA GELİYOR?

FIFA, bu turnuvayla birlikte 5 ve daha fazla Dünya Kupası'nda oynayan futbolcuların formasına 'Legacy' yani 'Miras' yazılı ayrıcalıklı bir yama ekliyor.

AYRICALIKLI ARMAYI FORMASINDA TAŞIYAN 6 FUTBOLCU

2026 Dünya Kupası'nda bu ayrıcalıklı armayı taşıyan 6 futbolcu şöyle:

Lione Messi - Arjantin

Luka Modric - Hırvatistan

Cristiano Ronaldo - Portekiz

Manuel Neuer - Almanya

Yuto Nagatomo - Japonya

Memo Ochoa - Meksika