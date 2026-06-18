2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk grup maçlarının heyecanı yaşanmaya devam ederken ilginç bir detay futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

2026 Dünya Kupası'nda bu özel arma sadece 6 futbolcuda var: Ne anlama geliyor? - Resim : 1

FORMADAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Bazı futbolcuların formalarında taşıdığı özel bir arma dikkat çekerken sosyal medyada bunun ne anlama geldiği merak edildi.

Bu özel arma 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren yalnızca 6 futbolcunun formasında bulunuyor.

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NE ANLAMA GELİYOR?

FIFA, bu turnuvayla birlikte 5 ve daha fazla Dünya Kupası'nda oynayan futbolcuların formasına 'Legacy' yani 'Miras' yazılı ayrıcalıklı bir yama ekliyor.

2026 Dünya Kupası'nda bu özel arma sadece 6 futbolcuda var: Ne anlama geliyor? - Resim : 3

AYRICALIKLI ARMAYI FORMASINDA TAŞIYAN 6 FUTBOLCU

2026 Dünya Kupası'nda bu ayrıcalıklı armayı taşıyan 6 futbolcu şöyle:

Lione Messi - Arjantin
Luka Modric - Hırvatistan
Cristiano Ronaldo - Portekiz
Manuel Neuer - Almanya
Yuto Nagatomo - Japonya
Memo Ochoa - Meksika

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