OLAYLAR

1815 - Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.

1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecid'e sarayda konser verdi.

1873 - Kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için 100 dolar para cezasına çarptırıldı.

1881 - Üç İmparator Birliği, bu kez yazılı olarak yenilendi.

1919 - Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli Millî Teşkilatı'nın birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı.

1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.

1927 - Hukuk Usulü Muhakemelerine İlişkin Kanun kabul edildi.

1928 - Havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu.

1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği Baltık ülkelerini işgal etmeye başladı.

1941 - Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948 - BM İnsan Hakları Komisyonu'nca, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan Genel Kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.

1952 - Warwickshire, İngiltere'de bir test sürüşü sırasında kaza yapan sürücü Cameron Earl hayatını kaybetti;Bu Formula 1'de ilk ölümlü kaza olarak tarihe geçti

1953 - Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle, Cumhuriyet ilan edildi.

1979 - Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da, stratejik silahların sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladılar.

1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 18. idamı: 20 Haziran 1976'da 16 yaşındaki Tuncay Abbas adlı çocuğu tecavüz edip öldüren Ednan Kavaklı idam edildi.

1988 - Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde, Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.

1992 - Hırvat Savunma Konseyi Birlikleri (HVO), Mostar'ı işgal etmeye başladı.

1992 - Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlilere verilecek "Yeşil Kart" uygulaması TBMM'de kabul edildi.

1993 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

1995 - Çeçen lider Şamil Basayev, Budyonnovsk kenti hastanesine baskın yaptı; 1000'den fazla Rusu rehin aldı. Böylece Rusya, savaşı durdurma ve görüşmeleri başlatma taleplerini kabul etti.

1997 - Başbakan Necmettin Erbakan, REFAHYOL olarak da bilinen RP-DYP koalisyon Hükûmeti'nin istifasını, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu.

2022 - Hindistan ve Bangladeş'te şiddetli muson fırtınalarının neden olduğu yıldırım çarpması ve toprak kayması sonucu 207 kişi öldü.

2023 - OceanGate şirketine ait bir denizaltısı, Titanic'in enkazını gezerken Atlas Okyanusu'nda kayboldu. 22 Haziran tarihinde ABD Sahil Güvenliği denizaltının enkazına ulaştı: 5 kişi öldü.

DOĞUMLAR

1332 - V. İoannis, Bizans İmparatoru (ö. 1391)

1517 - Ōgimachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 106. İmparatoru (ö. 1593)

1799 - William Lassell, bir İngiliz tüccar ve gök bilimci (ö. 1880)

1812 - Ivan Goncharov, Rus gazeteci ve yazar (ö. 1891)

1833 - Manuel del Refugio González Flores, Meksikalı askerî general ve liberal politikacı (ö. 1893)

1840 - Frances Ann Stewart, Avustralya asıllı Yeni Zelandalı aktivist (ö. 1916)

1845 - Charles Louis Alphonse Laveran, Fransız doktor (ö. 1922)

1868 - Miklós Horthy, Macar asker ve siyasetçi (ö. 1957)

1882 - Georgi Dimitrov, Bulgar siyasetçi (ö. 1949)

1884 - Édouard Daladier, Fransız siyasetçi (ö. 1970)

1886 - George Mallory, İngiliz dağcı (ö. 1924)

1901 - Anastasiya Nikolayevna Romanova, Rus İmparatorluğu Çar II. Nikolay'ın ve eşi Aleksandra Fyodorovna'nın en küçük kızıdır (ö. 1918)

1907 - Frithjof Schuon, Tradisyonalizm akımının kurucusu metafizikçi, ressam, şair, yazar ve tasavvuf önderi (ö. 1998)

1913 - Robert Mondavi, Amerikan şarap yapımcısı (ö. 2008)

1918 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2013)

1918 - Franco Modigliani, İtalyan asıllı Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2003)

1920 - Lode Van Den Bergh, Belçikalı yazar ve eğitimci (ö. 2020)

1924 - George Mikan, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (ö. 2005)

1926 - Philip B. Crosby, Amerikalı kalite uzmanı (ö. 2001)

1927 - Paul Eddington, İngiliz oyuncu (ö. 1995)

1929 - Jürgen Habermas, Alman felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci (ö. 2026)

1931 - Fernando Henrique Cardoso, Brezilyalı sosyolog ve siyasetçi

1932 - Dudley Herschbach, Amerikalı kimyager

1933 - Nusret Pezeşkiyan, İranlı nörolog, psikiyatrist ve psikoterapist (ö. 2010)

1936 - Denny Hulme, Yeni Zelandalı eski Formula 1 pilotu (ö. 1992)

1936 - Ronald Venetiaan, Surinamlı öğretmen ve siyasetçi (ö. 2025)

1937 - Jay Rockefeller, Amerikalı politikacı

1937 - Bruce Trigger, Kanadalı akademisyen, arkeolog, antropolog ve etnotarihçi

1940 - Mirjam Pressler, Alman roman yazarı ve çevirmen (ö. 2019)

1941 - Tekin Aral, Türk karikatürist (ö. 1999)

1941 - Roger Lemerre, Fransız futbolcu ve teknik direktör

1942 - Roger Ebert, Amerikalı film eleştirmeni ve senaryo yazarı (ö. 2013)

1942 - Paul McCartney, İngiliz şarkıcı ve The Beatles'ın üyesi

1942 - Thabo Mvuyelwa Mbeki, Güney Afrika Cumhuriyeti eski devlet başkanı

1943 - Raffaella Carrà, İtalyan şarkıcı ve oyuncu

1944 - Salvador Sánchez Cerén, El Salvadorlu Politikacı

1944 - Ömer Kavur, Türk film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2005)

1944 - Necati Tosuner, Türk yazar (ö. 2026)

1946 - Fabio Capello, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör

1947 - Hanns Zischler, Alman oyuncu

1948 - İlhan Şeşen, Türk müzisyen ve oyuncu (ö. 2025)

1949 - Peggy Lukac, ABD doğumlu Alman oyuncu

1949 - Jarosław Kaczyński, Polonyalı politikacı ve Başbakan

1949 - Lech Kaczyński, Polonyalı politikacı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2010)

1951 - Salvatore Bellomo, Belçikalı-İtalyan profesyonel güreşçi (ö. 2019)

1952 - Isabella Rossellini, İtalyan oyuncu

1958 - Mazlum Çimen, Türk besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncu

1959 - Aline Kiner, Fransız gazeteci ve roman yazarı (ö. 2019)

1963 - Rumen Radev, Bulgar siyasetçi ve Bulgaristan cumhurbaşkanı

1964 - Hüseyin Köroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Uday Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (ö. 2003)

1972 - Anu Tali, Estonyalı orkestra şefi

1974 - Kenan İmirzalıoğlu, Türk aktör

1974 - Vincenzo Montella, İtalyan eski millî futbolcu ve teknik direktör

1976 - Alana de la Garza, Amerikalı aktris

1976 - Bilgehan Demir, Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı

1976 - Maksim Galkin, Rus tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve sunucu

1976 - Blake Shelton, Amerikalı country müzik müzisyeni, şarkıcı ve söz yazarı

1977 - Kaja Kallas, Estonyalı Politikacı

1978 - Sarah Adler, Fransız oyuncu

1981 - Marco Streller, İsviçreli eski futbolcu

1982 - Nadir Belhadj, Cezayirli futbolcu

1982 - Marco Borriello, İtalyan futbolcu

1985 - Matías Abelairas, Arjantinli futbolcu

1986 - Richard Gasquet, Fransız tenisçi

1986 - Richard Madden, İskoç oyuncu

1986 - Meaghan Rath, Kanadalı film ve televizyon dizisi oyuncusu

1987 - Omar Arellano, Meksikalı futbolcu

1987 - Ezgi Asaroğlu, Türk oyuncu

1988 - İslam Slimani, Cezayirli millî futbolcu

1989 - Pierre-Emerick Aubameyang, Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcu

1991 - Willa Holland, Amerikalı oyuncu ve model

1994Shion Niwa, Japon futbolcu

Miran Kibe, Japon futbolcu

Takuya Iwanami, Japon futbolcu

Andrew Rowsey, Amerikalı basketbolcu

1997 - Amine Harit, Fransa doğumlu Faslı millî futbolcu

2001 - Gabriel Martinelli, Brezilyalı millî futbolcu

2003 - Alireza Firouzja, İran asıllı Fransız satranç büyükustası

ÖLÜMLER

741 - III. Leon, Bizans İmparatoru (d. 685)

1164 - Schönaulu Elisabet, Alman Benediktin rahibe ve vizyoner (d. 1129)

1234 - Chūkyō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 85. imparatoru (d. 1218)

1464 - Rogier van der Weyden, Flaman ressam (d. 1399)

1864 - Giovanni Battista Bugatti, Papalık Devletleri'nin infazcısı ve celladı (d. 1779)

1902 - Samuel Butler, İngiliz yazar (d. 1835)

1917 - Titu Maiorescu, Rumen akademisyen, avukat, edebiyat eleştirmeni, estetik akımcısı, felsefeci, çocuk eğitmeni, politikacı ve yazar (d. 1840)

1922 - Jacobus Kapteyn, Hollandalı astronom (d. 1851)

1928 - Roald Amundsen, Norveçli kâşif (d. 1872)

1936 - Maksim Gorki, Sovyet-Rus yazar (d. 1868)

1937 - Gaston Doumergue, Fransız devlet adamı (d. 1863)

1957 - Necip Akar, Türk eczacı ve sanayici (Gripin'in üreticisi) (d. 1904)

1959 - Ethel Barrymore, Amerikalı sinema, tiyatro oyuncusu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1879)

1959 - Nijat Sirel, Türk heykeltıraş (d. 1898)

1964 - Giorgio Morandi, İtalyan ressam (d. 1890)

1968 - Nikolaus von Falkenhorst, Nazi Almanyası döneminde Heer generali (d. 1885)

1971 - Paul Karrer, İsviçreli organik kimyacı (d. 1889)

1973 - Roger Delgado, İngiliz aktör (d. 1918)

1974 - Georgi Jukov, Sovyet mareşali (d. 1896)

1975 - Hugo Bergmann, İsrailli filozof (d. 1883)

1980 - Kazimierz Kuratowski, Polonyalı matematikçi ve mantıkçı (d. 1896)

1982 - Curd Jürgens, Alman aktör (d. 1915)

1982 - Djuna Barnes, Amerikalı modernist yazar (d. 1892)

1982 - John Cheever, Amerikalı yazar (d. 1912)

1983 - Muna Mahmudnizad, İran'da asılan İranlı Bahai (d. 1965)

1997 - Héctor Yazalde, Arjantinli eski millî futbolcu (d. 1946)

1999 - Ali Tantâvi, Suriyeli bilim insanı (d. 1909)

2005 - Nuri İyem, Türk ressam (d. 1915)

2007 - Vilma Espín, Kübalı devrimci, feminist ve kimya mühendisi (d. 1930)

2010 - Michael Verdi, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1980)

2010 - José Saramago, Portekizli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1922)

2010 - Okan Demiriş, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1942)

2010 - Mübariz İbrahimov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri, Azerbaycan ulusal kahramanı (d. 1988)

2011 - Clarence Clemons, Amerikalı müzisyen ve oyuncu (d. 1942)

2013 - Michael Hastings, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1980)

2014 - Stephanie Kwolek, Amerikalı kimyager (d. 1923)

2016 - Sverre Kjelsberg, Norveçli şarkıcı, guitarist, bassist, besteci ve söz yazarı (d. 1946)

2017Hans Breder, Alman-Amerikalı sanatçı (d. 1935)

Pierluigi Chicca, İtalyan eskrimci (d. 1937)

Tony Liscio, Amerikalı Amerikan futbolcusu (d. 1940)

2018 - Walter Bahr, Amerikalı emekli futbolcudur (d. 1927)

2018 - Leon Allen White (bilinen adıyla: Big Van Vader) Amerikalı profesyonel güreşçi ve eski Amerikan Futbolu oyuncusu (d. 1955)

2018 - XXXTentacion, Jamaika kökenli Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1998)

2019 - Stephen Blaire, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı ABD'li piskopostur (d. 1941)

2020 - Tibor Benedek, Macar su topu oyuncusu (d. 1972)

2020 - Mihail İgnatyev, 2010-2020 yılları arasında Çuvaş Cumhuriyeti Başkanı olarak görev yapan Çuvaş siyasetçi (d. 1962)

2020 - Dame Vera Lynn, İngiliz şarkıcı ve aktris (d. 1917)

2021 - Lamia Abbas Amara, Iraklı şair ve eğitimci (d. 1929)

2021 - Giampiero Boniperti, eski İtalyan futbolcudur (d. 1928)

2021 - Emma Roca Rodríguez, Katalan kökenli İspanyol kayakçı ve uzun mesafe koşucusu (d. 1973)

2021 - Milkha Singh, Hint kısa mesafe ve engelli koşucusu (d. 1929)

2022 - Constantin Eftimescu, Rumen futbolcudur (d. 1952)

2022 - Uffe Ellemann-Jensen, Danimarkalı liberal siyasetçi (d. 1941)

2022 - Mark Shields, Amerikalı siyasi yorumcu, gazeteci ve köşe yazarı (d. 1937)

2022 - Ilka Soares, Brezilyalı akris ve model (d. 1932)