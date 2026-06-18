OLAYLAR
1815 - Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.
1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecid'e sarayda konser verdi.
1873 - Kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için 100 dolar para cezasına çarptırıldı.
1881 - Üç İmparator Birliği, bu kez yazılı olarak yenilendi.
1919 - Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli Millî Teşkilatı'nın birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı.
1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.
1927 - Hukuk Usulü Muhakemelerine İlişkin Kanun kabul edildi.
1928 - Havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu.
1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği Baltık ülkelerini işgal etmeye başladı.
1941 - Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.
1948 - BM İnsan Hakları Komisyonu'nca, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan Genel Kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
1952 - Warwickshire, İngiltere'de bir test sürüşü sırasında kaza yapan sürücü Cameron Earl hayatını kaybetti;Bu Formula 1'de ilk ölümlü kaza olarak tarihe geçti
1953 - Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle, Cumhuriyet ilan edildi.
1979 - Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da, stratejik silahların sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladılar.
1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 18. idamı: 20 Haziran 1976'da 16 yaşındaki Tuncay Abbas adlı çocuğu tecavüz edip öldüren Ednan Kavaklı idam edildi.
1988 - Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde, Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.
1992 - Hırvat Savunma Konseyi Birlikleri (HVO), Mostar'ı işgal etmeye başladı.
1992 - Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlilere verilecek "Yeşil Kart" uygulaması TBMM'de kabul edildi.
1993 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.
1995 - Çeçen lider Şamil Basayev, Budyonnovsk kenti hastanesine baskın yaptı; 1000'den fazla Rusu rehin aldı. Böylece Rusya, savaşı durdurma ve görüşmeleri başlatma taleplerini kabul etti.
1997 - Başbakan Necmettin Erbakan, REFAHYOL olarak da bilinen RP-DYP koalisyon Hükûmeti'nin istifasını, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu.
2022 - Hindistan ve Bangladeş'te şiddetli muson fırtınalarının neden olduğu yıldırım çarpması ve toprak kayması sonucu 207 kişi öldü.
2023 - OceanGate şirketine ait bir denizaltısı, Titanic'in enkazını gezerken Atlas Okyanusu'nda kayboldu. 22 Haziran tarihinde ABD Sahil Güvenliği denizaltının enkazına ulaştı: 5 kişi öldü.
DOĞUMLAR
1332 - V. İoannis, Bizans İmparatoru (ö. 1391)
1517 - Ōgimachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 106. İmparatoru (ö. 1593)
1799 - William Lassell, bir İngiliz tüccar ve gök bilimci (ö. 1880)
1812 - Ivan Goncharov, Rus gazeteci ve yazar (ö. 1891)
1833 - Manuel del Refugio González Flores, Meksikalı askerî general ve liberal politikacı (ö. 1893)
1840 - Frances Ann Stewart, Avustralya asıllı Yeni Zelandalı aktivist (ö. 1916)
1845 - Charles Louis Alphonse Laveran, Fransız doktor (ö. 1922)
1868 - Miklós Horthy, Macar asker ve siyasetçi (ö. 1957)
1882 - Georgi Dimitrov, Bulgar siyasetçi (ö. 1949)
1884 - Édouard Daladier, Fransız siyasetçi (ö. 1970)
1886 - George Mallory, İngiliz dağcı (ö. 1924)
1901 - Anastasiya Nikolayevna Romanova, Rus İmparatorluğu Çar II. Nikolay'ın ve eşi Aleksandra Fyodorovna'nın en küçük kızıdır (ö. 1918)
1907 - Frithjof Schuon, Tradisyonalizm akımının kurucusu metafizikçi, ressam, şair, yazar ve tasavvuf önderi (ö. 1998)
1913 - Robert Mondavi, Amerikan şarap yapımcısı (ö. 2008)
1918 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2013)
1918 - Franco Modigliani, İtalyan asıllı Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2003)
1920 - Lode Van Den Bergh, Belçikalı yazar ve eğitimci (ö. 2020)
1924 - George Mikan, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (ö. 2005)
1926 - Philip B. Crosby, Amerikalı kalite uzmanı (ö. 2001)
1927 - Paul Eddington, İngiliz oyuncu (ö. 1995)
1929 - Jürgen Habermas, Alman felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci (ö. 2026)
1931 - Fernando Henrique Cardoso, Brezilyalı sosyolog ve siyasetçi
1932 - Dudley Herschbach, Amerikalı kimyager
1933 - Nusret Pezeşkiyan, İranlı nörolog, psikiyatrist ve psikoterapist (ö. 2010)
1936 - Denny Hulme, Yeni Zelandalı eski Formula 1 pilotu (ö. 1992)
1936 - Ronald Venetiaan, Surinamlı öğretmen ve siyasetçi (ö. 2025)
1937 - Jay Rockefeller, Amerikalı politikacı
1937 - Bruce Trigger, Kanadalı akademisyen, arkeolog, antropolog ve etnotarihçi
1940 - Mirjam Pressler, Alman roman yazarı ve çevirmen (ö. 2019)
1941 - Tekin Aral, Türk karikatürist (ö. 1999)
1941 - Roger Lemerre, Fransız futbolcu ve teknik direktör
1942 - Roger Ebert, Amerikalı film eleştirmeni ve senaryo yazarı (ö. 2013)
1942 - Paul McCartney, İngiliz şarkıcı ve The Beatles'ın üyesi
1942 - Thabo Mvuyelwa Mbeki, Güney Afrika Cumhuriyeti eski devlet başkanı
1943 - Raffaella Carrà, İtalyan şarkıcı ve oyuncu
1944 - Salvador Sánchez Cerén, El Salvadorlu Politikacı
1944 - Ömer Kavur, Türk film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2005)
1944 - Necati Tosuner, Türk yazar (ö. 2026)
1946 - Fabio Capello, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör
1947 - Hanns Zischler, Alman oyuncu
1948 - İlhan Şeşen, Türk müzisyen ve oyuncu (ö. 2025)
1949 - Peggy Lukac, ABD doğumlu Alman oyuncu
1949 - Jarosław Kaczyński, Polonyalı politikacı ve Başbakan
1949 - Lech Kaczyński, Polonyalı politikacı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2010)
1951 - Salvatore Bellomo, Belçikalı-İtalyan profesyonel güreşçi (ö. 2019)
1952 - Isabella Rossellini, İtalyan oyuncu
1958 - Mazlum Çimen, Türk besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncu
1959 - Aline Kiner, Fransız gazeteci ve roman yazarı (ö. 2019)
1963 - Rumen Radev, Bulgar siyasetçi ve Bulgaristan cumhurbaşkanı
1964 - Hüseyin Köroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1964 - Uday Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (ö. 2003)
1972 - Anu Tali, Estonyalı orkestra şefi
1974 - Kenan İmirzalıoğlu, Türk aktör
1974 - Vincenzo Montella, İtalyan eski millî futbolcu ve teknik direktör
1976 - Alana de la Garza, Amerikalı aktris
1976 - Bilgehan Demir, Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı
1976 - Maksim Galkin, Rus tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve sunucu
1976 - Blake Shelton, Amerikalı country müzik müzisyeni, şarkıcı ve söz yazarı
1977 - Kaja Kallas, Estonyalı Politikacı
1978 - Sarah Adler, Fransız oyuncu
1981 - Marco Streller, İsviçreli eski futbolcu
1982 - Nadir Belhadj, Cezayirli futbolcu
1982 - Marco Borriello, İtalyan futbolcu
1985 - Matías Abelairas, Arjantinli futbolcu
1986 - Richard Gasquet, Fransız tenisçi
1986 - Richard Madden, İskoç oyuncu
1986 - Meaghan Rath, Kanadalı film ve televizyon dizisi oyuncusu
1987 - Omar Arellano, Meksikalı futbolcu
1987 - Ezgi Asaroğlu, Türk oyuncu
1988 - İslam Slimani, Cezayirli millî futbolcu
1989 - Pierre-Emerick Aubameyang, Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcu
1991 - Willa Holland, Amerikalı oyuncu ve model
1994Shion Niwa, Japon futbolcu
Miran Kibe, Japon futbolcu
Takuya Iwanami, Japon futbolcu
Andrew Rowsey, Amerikalı basketbolcu
1997 - Amine Harit, Fransa doğumlu Faslı millî futbolcu
2001 - Gabriel Martinelli, Brezilyalı millî futbolcu
2003 - Alireza Firouzja, İran asıllı Fransız satranç büyükustası
ÖLÜMLER
741 - III. Leon, Bizans İmparatoru (d. 685)
1164 - Schönaulu Elisabet, Alman Benediktin rahibe ve vizyoner (d. 1129)
1234 - Chūkyō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 85. imparatoru (d. 1218)
1464 - Rogier van der Weyden, Flaman ressam (d. 1399)
1864 - Giovanni Battista Bugatti, Papalık Devletleri'nin infazcısı ve celladı (d. 1779)
1902 - Samuel Butler, İngiliz yazar (d. 1835)
1917 - Titu Maiorescu, Rumen akademisyen, avukat, edebiyat eleştirmeni, estetik akımcısı, felsefeci, çocuk eğitmeni, politikacı ve yazar (d. 1840)
1922 - Jacobus Kapteyn, Hollandalı astronom (d. 1851)
1928 - Roald Amundsen, Norveçli kâşif (d. 1872)
1936 - Maksim Gorki, Sovyet-Rus yazar (d. 1868)
1937 - Gaston Doumergue, Fransız devlet adamı (d. 1863)
1957 - Necip Akar, Türk eczacı ve sanayici (Gripin'in üreticisi) (d. 1904)
1959 - Ethel Barrymore, Amerikalı sinema, tiyatro oyuncusu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1879)
1959 - Nijat Sirel, Türk heykeltıraş (d. 1898)
1964 - Giorgio Morandi, İtalyan ressam (d. 1890)
1968 - Nikolaus von Falkenhorst, Nazi Almanyası döneminde Heer generali (d. 1885)
1971 - Paul Karrer, İsviçreli organik kimyacı (d. 1889)
1973 - Roger Delgado, İngiliz aktör (d. 1918)
1974 - Georgi Jukov, Sovyet mareşali (d. 1896)
1975 - Hugo Bergmann, İsrailli filozof (d. 1883)
1980 - Kazimierz Kuratowski, Polonyalı matematikçi ve mantıkçı (d. 1896)
1982 - Curd Jürgens, Alman aktör (d. 1915)
1982 - Djuna Barnes, Amerikalı modernist yazar (d. 1892)
1982 - John Cheever, Amerikalı yazar (d. 1912)
1983 - Muna Mahmudnizad, İran'da asılan İranlı Bahai (d. 1965)
1997 - Héctor Yazalde, Arjantinli eski millî futbolcu (d. 1946)
1999 - Ali Tantâvi, Suriyeli bilim insanı (d. 1909)
2005 - Nuri İyem, Türk ressam (d. 1915)
2007 - Vilma Espín, Kübalı devrimci, feminist ve kimya mühendisi (d. 1930)
2010 - Michael Verdi, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1980)
2010 - José Saramago, Portekizli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1922)
2010 - Okan Demiriş, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1942)
2010 - Mübariz İbrahimov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri, Azerbaycan ulusal kahramanı (d. 1988)
2011 - Clarence Clemons, Amerikalı müzisyen ve oyuncu (d. 1942)
2013 - Michael Hastings, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1980)
2014 - Stephanie Kwolek, Amerikalı kimyager (d. 1923)
2016 - Sverre Kjelsberg, Norveçli şarkıcı, guitarist, bassist, besteci ve söz yazarı (d. 1946)
2017Hans Breder, Alman-Amerikalı sanatçı (d. 1935)
Pierluigi Chicca, İtalyan eskrimci (d. 1937)
Tony Liscio, Amerikalı Amerikan futbolcusu (d. 1940)
2018 - Walter Bahr, Amerikalı emekli futbolcudur (d. 1927)
2018 - Leon Allen White (bilinen adıyla: Big Van Vader) Amerikalı profesyonel güreşçi ve eski Amerikan Futbolu oyuncusu (d. 1955)
2018 - XXXTentacion, Jamaika kökenli Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1998)
2019 - Stephen Blaire, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı ABD'li piskopostur (d. 1941)
2020 - Tibor Benedek, Macar su topu oyuncusu (d. 1972)
2020 - Mihail İgnatyev, 2010-2020 yılları arasında Çuvaş Cumhuriyeti Başkanı olarak görev yapan Çuvaş siyasetçi (d. 1962)
2020 - Dame Vera Lynn, İngiliz şarkıcı ve aktris (d. 1917)
2021 - Lamia Abbas Amara, Iraklı şair ve eğitimci (d. 1929)
2021 - Giampiero Boniperti, eski İtalyan futbolcudur (d. 1928)
2021 - Emma Roca Rodríguez, Katalan kökenli İspanyol kayakçı ve uzun mesafe koşucusu (d. 1973)
2021 - Milkha Singh, Hint kısa mesafe ve engelli koşucusu (d. 1929)
2022 - Constantin Eftimescu, Rumen futbolcudur (d. 1952)
2022 - Uffe Ellemann-Jensen, Danimarkalı liberal siyasetçi (d. 1941)
2022 - Mark Shields, Amerikalı siyasi yorumcu, gazeteci ve köşe yazarı (d. 1937)
2022 - Ilka Soares, Brezilyalı akris ve model (d. 1932)