Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde 40. dakikada attığı golle önemli rol oynayan Romelu Lukaku, bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belçikalı futbolcu, galibiyeti değerlendirirken takım arkadaşlarının kendisine gösterdiği destek, ilk 11 beklentisi ve yaklaşan Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

'TAKIM OLARAK İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK'

Alanyaspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Lukaku, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle galibiyetten dolayı gerçekten çok mutlu olduğumu söyleyerek başlayayım. Bana göre takım olarak, kolektif anlamda bugün iyi bir oyun ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Hocamızın bizden istediği şeyleri yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunu yerine getirebilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk. İkinci yarıya başladığımızda da iki güzel gol bulduk. Almış olduğumuz galibiyet elbette ki özgüven kazanmak açısından önemliydi. Oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında da galibiyet elde etmek istiyoruz"

'İLK GOLÜM İÇİN MUTLUYUM'

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden 33 yaşındaki santrfor, kendisine verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lukaku, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür ederek şunları söyledi:

"Mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Takım açısından da çok mutluyum. Takım için bana göre, takım adına güzel bir galibiyet elde ettik. Ben de aynı şekilde mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ben bu anlamda takım arkadaşlarıma, takıma, staffa herkese teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü herkes bu anlamda çok büyük destek gösteriyor bana. Önceki haftalarda, geçen haftalarda bana gösterilen destekten dolayı ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki devam edeceğiz, en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Ligde de en üst noktaya, en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Tabii ki maç maç ivmemizi arttırarak kazanmaya devam etmek niyetindeyiz"

'İLK 11'İ HER MAÇ BEKLİYORUM'

Basın mensuplarının Slavia Prag ve Galatasaray karşılaşmalarında ilk 11'de oynama beklentisini sorması üzerine Romelu Lukaku, her maç ilk 11'de forma giymeyi beklediğini ifade etti.

Bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada görev yapan Belçikalı futbolcu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte ikinci kez bir lig maçına ilk 11'de başlamıştı.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN KONUŞTU

Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi de Lukaku'ya yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray derbisinde görev alma ihtimali bulunan deneyimli golcü, önceliklerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Slavia Prag karşılaşması olduğunu vurguladı.

Lukaku, derbiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben öncelikle ilk oynayacağımız maça odaklıyım, o da oynayacağımız Slavia Prag maçı. Galatasaray maçını sonrasında düşüneceğiz. Söylemiş olduğum gibi ilk odaklanacağımız şey salı günü oynayacağımız maç, sonrasında Galatasaray'a odaklanacağız"



