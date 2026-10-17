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Kaynak: Haber Merkezi

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İBB davasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Davanın 101'inci gününde İmamoğlu, dört gün süren savunmasını tamamladı. Sorgusunun da sona ermesinin ardından tutuklu sanıkların durumları değerlendirildi. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

7 KİŞİYE TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, Ümit Polat, Nilgün Çendek, Tolga Kılıç, Melih Geçek, Aytekin Karaaslan, Fatih Temur ve Adem Başer'in tahliyesine hükmetti.

Ancak Melih Geçek'in başka bir dosya kapsamında da tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinden çıkamayacağı belirtildi. Mahkeme ayrıca tüm ev hapsi kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

Ara kararların açıklanmasının ardından İBB davasının bir sonraki duruşmasının 2 Kasım Pazartesi günü görülmesine karar verildi.