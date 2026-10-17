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Türkiye'nin en büyük gruplarından Yıldız Holding, ambalaj sektöründe ses getirecek bir satın almaya hazırlanıyor. 1980'lerde devlet fabrikasının kapanmasıyla doğan ve Dünya Bankası'nın 'Türkiye'de geleceği yok' diyerek kredi vermediği Polinas, bugün cirosu 2 milyar lirayı aşan İmaj Ambalaj'ı bünyesine katıyor.

Ülker Ailesi'nin yönetimindeki Yıldız Holding, Avrupa'nın ambalaj devleri arasında ilk 5'te yer alan Gözde Girişim portföyündeki Polinas ile stratejik bir hamleye imza atıyor. Sektörde hızla büyüyen Aktif Holding bünyesindeki İmaj Baskı Ambalaj Matbaacılık şirketinin tek kontrolü, yasal süreçlerin ve anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Polinas'a geçecek.

DEVLETİN KAPATTIĞI FABRİKADAN DOĞAN FIRSAT

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; Bugün küresel bir oyuncu olan Polinas'ın temelleri, Türkiye'nin sanayileşme tarihindeki önemli bir krizin fırsata çevrilmesiyle atıldı. 1980'li yıllarda gıda ve bisküvi ürünleri teneke kutulardan esnek ambalaja geçerken, Gemlik'teki kamuya ait selofan fabrikasının kapatılması sektörde büyük bir hammadde krizine yol açtı. İthalatın ve dışarıda baskı yaptırmanın neredeyse imkânsız olduğu bu dönemde, Yıldız Holding'in kurucusu merhum Sabri Ülker devreye girdi. Dünyada yeni gelişen BOPP (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen) teknolojisini Türkiye'ye getirmek için Japon Toyobo şirketiyle anlaşıldı ve Manisa'da Türkiye'nin ilk BOPP üretim tesisi sıfırdan kuruldu.

"DÜNYA BANKASI KREDİ VERMEDİ, IRAK'IN KOÇ'U İLE KURDUK"

Geçtiğimiz aylarda Manisa'daki fabrikayı ziyaret eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, şirketin kuruluş sancılarını şu sözlerle anlattı:

"Yatırım için 10 milyon dolar gerekiyordu. Bu rakam ne bizde ne de yola birlikte çıktığımız Anadolu Grubu kurucularından Kamil Yazıcı'da vardı. Finansman için Dünya Bankası'na gittik ancak bize inanmadılar. 'Türkiye’de bunun geleceği yok, ne kadar kullanılacak ki' diyerek krediyi engellediler. Sonrasında yabancı ortak arayışına girdik ve 'Irak'ın Koç'u' olarak bilinen merhum Abdulwahab Al Bunnia ile anlaştık."

HEDEFTEKİ ŞİRKETİN CİROSU 2 MİLYAR LİRAYI AŞIYOR

Zorlu şartlarda kurulan Polinas, 2011 yılında İtalya'nın en büyük BOPET film üreticisi Nuroll SpA'yı da satın alarak Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden biri haline geldi. Toplam 3 fabrikasında ürettiği ürünleri 50'den fazla ülkeye ihraç eden şirketin yeni hedefi İmaj Ambalaj ise sektörün parlayan yıldızlarından.

2001 yılında kurulan İmaj Ambalaj, Gebze'deki 41 bin 500 metrekarelik dev tesisinde yıllık 15 bin tonluk üretim hacmine sahip. Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, 250'yi aşkın çalışanıyla yıllık yaklaşık 40 milyon Euro (bugünkü kurla 2 milyar liranın üzerinde) ciro elde ediyor. Satın almanın tamamlanmasıyla Polinas, küresel pazar payını ve üretim kapasitesini ciddi oranda artırmış olacak.