Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrailliler, zeytin hasadı için Taybe beldesine hareket eden Avrupalı diplomatların geçişini engelledi. Yedioth Ahronot’un aktardığına göre, yüzlerini kapatan bir grup, Fransa, Belçika ve Polonya temsilcilerinin bulunduğu araçların önüne çıktı.

Olay sırasında yaşananlar sosyal medyada yayımlanan görüntülere de yansıdı. Basında yer alan bilgilere göre, saldırıya maruz kalan heyette Fransa ve Belçika konsolosları da bulunuyordu. Paylaşılan fotoğraflarda ise Belçikalı bir diplomatı taşıyan otomobilin camlarının parçalandığı görüldü.

Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Taybe, nüfusunun büyük bölümünü Filistinli Hristiyanların oluşturmasıyla biliniyor. Yerleşim, bu özelliğiyle bölgedeki diğer yerleşimlerden ayrılıyor.

Batı Şeria’da Filistinlilerin zeytin toplama faaliyetleri ile gazetecilerin çalışmaları da yerleşimcilerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Son olarak dün Ebu Falah köyünde hasadı izleyen The Washington Post foto muhabiri Heidi Levine, İsrailli yerleşimcilerin fiziksel saldırısı sonucunda yaralandı.

PREVOT: SALDIRGANLAR CEZASIZ KALMAMALI

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Batı Şeria’da yaşanan olayın ardından İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemlerine tepki gösterdi. Prevot, saldırı sırasında bir Fransız belediye başkanının darbedildiğini, Belçika’ya ait bir aracın da zarar gördüğünü açıkladı. Belçikalı diplomatların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Filistinlilerin her gün benzer olaylarla karşılaştığını belirten Prevot, İsrail yönetiminin Filistinlilerin, diplomatik temsilcilerin ve gazetecilerin güvenliğini sağlama sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Şiddet eylemlerine karışan yerleşimcilerin yaptırımsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Belçikalı Bakan, sorumlular hakkında Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanması amacıyla çalışmalarını devam ettireceklerini söyledi.

Prevot, İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine de karşı çıkarak Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.