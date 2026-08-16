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Kaynak: AA

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki Galati kenti yakınlarında hava sahasına giren kimliği belirsiz bir İHA'nın tespit edildiğini bildirdi. Miruta, NATO'nun hava polisliği faaliyeti kapsamında görev yapan iki F-18 savaş uçağının olayın yaşandığı bölgeye gönderildiğini kaydetti.

İspanyol savaş uçaklarının Romanya hava sahasına giren İHA'ya müdahalede bulunduğunu belirten Miruta, aracın yerleşim bulunmayan ormanlık bir bölgeye düştüğünü aktardı.

İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldığını ifade eden Miruta, görevlerini başarıyla tamamlayan İspanyol F-18 pilotları ile Romanya ordusuna teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Romanya hava sahasına temmuz ayında da art arda üç gün boyunca izinsiz giriş yapan üç İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.