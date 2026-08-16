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Kaynak: AA

Rusya'nın Podolsk şehrinde e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın meydana geldi.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde bulunan Podolsk'taki lojistik merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da saldırıda Wildberries çalışanlarından yaralanan olmadığını belirtti.

Vorobyov, bölgede ilaçların depolandığı bir tesiste de yangın çıktığını, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını söyledi.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine İHA saldırıları gerçekleştiriyor.