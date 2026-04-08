Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak yapılan maaş zammı 35 TL’yi aşan açlık sınırı karşısında derman olamamıştı.
SGK uzmanı tarih verdi: Emekli maaşı ve asgari ücrete yansıtılacak
SGK Uzmanı Dilek Ete, milyonların beklediği zam oranları için tarih verdi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kapısını kapatan Ete, emekli ve memur maaşları için beklenen artış oranlarını açıklarken, refah artışı için 2027 yılını işaret etti.Süleyman Çay
Son olarak emekliler gözlerini temmuz zammına çevirdi. Temmuz zammını belirleyecek olan maaş zammına yarım aylık veriler ortaya çıktı.
Ocak ayında 4,84, Şubatta yüzde 2,96 ve Mart ayında 1.94 enflasyon verisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı maaş zammı 10,04 olarak ortaya çıkmıştı. Memurlar ise toplu sözleşmeden dolayı 6,07 üç ayda hak etmiş oldu.
SGK uzmanı Dilek Ete, YENİÇAĞ TV’de Gülay Tunçel’in emekli maaşı ve asgari ücrete dair sorularına çarpıcı yanıtlar verdi.
Petrol fiyatlarındaki artışa karşın yapılan ‘eşel mobil’ sistemine değinen Dilek Ete, enflasyondaki değişiklikleri her ay emekli ve asgari ücrete yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.
2026 yılı için bu tarzda bir güncellemenin ‘hayal’ olacağını söyleyen Ete, tarih vererek, “Belki 2027 yılında bir seçim takviminde bu kesimler için bir düzenleme olabilir. Emekli ve asgari ücretliyi nefes aldırmayan bir düzenleme bu yıl olmayacak” dedi.
Asgari ücrete temmuz ayında bir ara zammın kesinlikle beklemediğini söyleyen Ete, emekli ve memur maaşlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.
Ete, şu ifadeleri kullandı:
“Yıl sonuna kadar asgari ücrette bir düzenleme beklemiyorum.SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayında yüzde 15 ila 16 arasında bir fark geleceğini düşünüyorum. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden dolayı yüzde 10 civarında bir artış olmasını bekliyoruz, bir intibak ve seyyanen zam olmayacak”
Bayram ikramiyelerine dair ise Ete, “Hatta bayram ikramiyelerinde de bir artış beklemiyorum” dedi.
Ekonomi politikaları ve Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarında yola çıkarak bu sonucu çıkardıklarını Ete belirtti.