Arsa ve tarım arazilerine inşa edilen 'Tiny House', konteyner ve bungalovlar için yıkım süreci resmen başladı. Peki sistem nasıl işleyecek? İmar barışından yararlananların da yapıları yıkılacak mı? Hangi arazilerin üzerindeki yapılar yıkılacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet'e değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı yeni dönemin tüm detaylarını tek tek anlattı...
Arsa ve arazisi olanlar dikkat: Yeni düzenleme ne getiriyor?
Tarım arazilerindeki Tiny House ve kaçak yapılara yeni yıkım dönemi başladı. Bir ay süre tanındı, tapuya şerh düşecek. İmar Barışından yararlananlar etkilenecek mi? Uzman uyardı: Tarla satışları patladı, riskler arttı.Derleyen: Dilek Taşdemir
1 AY İÇİNDE YIKILACAK
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; kaçak yapılar için 1 ay süre verildi. Eğer belediyeler yıkmazsa, devreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı girecek ve masrafları belediyeden tahsil edecek.
TAPUYA 'AYRILIK' ŞERHİ
Arazinin amacı dışında kullanıldığı tespit edilirse durum tapu kaydına işlenecek. Bu şerh, kaçak yapı kaldırılmadan ve aykırılık giderilmeden tapudan silinemeyecek.
HANGİ YAPILARA İZİN VAR? (Bağ Evi)
Bağ evi yapmak için en az 5 dönüm arazi şart. Yapı 30 metrekareden büyük olamaz (iki katlı 30 m² tabanlı bina mümkün). Bir parselde sadece 1 eve izin veriliyor.
DİKİLİ ARAZİLERDE ŞARTLAR NE?
Meyvelik gibi "dikili arazi" vasfındaki yerlerde, 30 metrekarelik bir bina yapabilmek için en az 1 dönüm arazinizin olması yeterli sayılacak.
İMAR BARIŞINDAN YARARLANANLAR NE OLACAK?
Gayrimenkul uzmanlarına göre; İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi almış olanlar bu yıkım kararlarının dışında tutulacak. Ancak belgenin geçerliliği kritik önemde.
2 B ARAZİLERİ GÜVEN DE Mİ?
2B arazileri (orman vasfını yitirmiş yerler) tarım arazisi statüsünde olmadığı için bu yeni düzenlemenin ve yıkım kararlarının kapsamı dışında kalacak.
ABONELİKLER İPTAL EDİLECEK
Yıkım kararı verilen yerlerde elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri derhal iptal edilecek. Kaçak bağlantı yapanlar hakkında da işlem başlatılacak.
İLAN SİTELERİNDE KAÇIŞ BAŞLADI!
Düzenleme sonrası tarla ilanlarında patlama yaşanıyor. Mülk sahipleri yıkım riskine karşı fiyat indirimine gidiyor. Uzmanlar uyarıyor: "Satın alırken mutlaka riskleri göz önünde bulundurun!"
Yapı kayıt belgesi olan bir yer alıyorsanız, belgeyi e-Devlet üzerinden kendi üzerinize devralmayı unutmayın. Aksi takdirde belge eski sahibinin adında kalır ve hak kaybı yaşayabilirsiniz.