Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Torino ile Roma, Olimpico Grande Torino'da karşı karşıya geldi. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek sezona kayıpsız devam etti.

PERDEYİ MALEN AÇTI

Karşılaşmada Roma'yı öne geçiren isim Donyell Malen oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bulduğu golle üstünlüğü ele geçirirken Torino beraberlik için karşılık vermeye çalıştı.

Roma, skor avantajını koruyarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Torino'nun çabaları ise sonucu değiştirmeye yetmedi.

SON SÖZÜ PİSİLLİ SÖYLEDİ

Karşılaşmanın uzatma bölümünde sahneye çıkan Niccolo Pisilli, Roma'nın ikinci golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Roma, Torino deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ROMA'DAN DÖRTTE DÖRT

Sezona iyi bir başlangıç yapan Roma, Torino karşısında aldığı galibiyetle Serie A'daki dördüncü maçını da kazandı. Başkent ekibi böylece ligde üst üste dört galibiyete ulaşarak yoluna kayıpsız devam etti.