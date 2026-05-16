Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

Başkent Roma’daki Foro Italico Kompleksi’nde düzenlenen ATP 1000 turnuvasında yarı final maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün başlayıp bugün tamamlandı.

Yarı finalde dün akşam başlayan ve yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmada dünya 1 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk bölümünde Sinner, Medvedev karşısında ilk seti 6-2 kazanırken, ikinci seti 7-5 kaybetti. Final setinde 4-2 Sinner üstünlüğü bulunurken, maç yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşmada Sinner, final setini 6-4 kazanarak setlerde 2-1 üstünlük sağladı ve Roma’da üst üste ikinci kez finale yükseldi. Sinner, geçen yıl Roma Açık finalinde İspanyol Carlos Alcaraz’a kaybetmişti.

DJOKOVIC’İN 2011’DEKİ REKORU KIRILDI

Sinner, Medvedev karşısında aldığı galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 33 maça çıkararak Novak Djokovic’in 2011’deki 31 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Yarı finalin diğer ayağında ise 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, ev sahibi İtalya’dan 18 numaralı seribaşı Luciano Darderi ile karşılaştı.

Ruud, Darderi karşısında iki seti de 6-1’lik skorlarla kazanarak finale yükseldi.

Sinner ile Ruud arasındaki final karşılaşması yarın oynanacak.