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Kaynak: AA

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu çatısı altında hayata geçirilecek farklı savunma kabiliyeti projelerinde yüklenici olarak görev alacağını duyurdu.

Gelişmeyi sosyal medya platformu üzerinden paylaşan İkinci, şu ifadeleri kullandı:

"ROKETSAN olarak, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yüklenicileri arasında yer aldığımız Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri ve Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri projelerine ilişkin anlaşmaların imza törenine iştirak ettik."

Yapılan stratejik iş birliklerinin Türkiye ile NATO’nun ortak savunma altyapısını tahkim edeceğini vurgulayan Murat İkinci, ROKETSAN’ın sahip olduğu yüksek teknoloji ve caydırıcı sistemlerle bu projelere destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Konuya ilişkin ROKETSAN’ın resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Güçlü savunma, ileri teknoloji ve ortak güvenlik için üretmeye devam ediyoruz!" mesajı paylaşıldı.