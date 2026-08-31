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Adli bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi, Narin Güran ve Rojin Kabaiş dosyalarına sunduğu teknik raporların ardından yaşanan gelişmeler ile soruşturmalarda olduğunu savunduğu aksaklıklara ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı bir yazı yayımladı. Beşikçi, her iki olayın arkasında benzer bir yapılanma ve manipülasyon ağı bulunduğunu iddia etti.

Narin Güran davasına sunduğu raporların ardından tarafsızlığının hedef alındığını ve adli bilirkişi listesinden çıkarılmak istendiğini belirten Beşikçi, medyada kendisine karşı bir ambargo uygulandığını da ileri sürdü.

"13 AY BOYUNCA SORGULANMADI"

Rojin Kabaiş dosyasına ulaştığını belirten Beşikçi, Haziran 2025 tarihli bilirkişi raporunda yer alan ayrıntılara dikkat çekti.

Beşikçi, Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün saat 14.52'de, kameralara yansıyan son görüntüsünden yalnızca 16 dakika önce Instagram üzerinden "Mehmet Çelik" ismiyle yazıştığının tespit edildiğini ifade etti. Söz konusu mesajlaşmalarda Rojin Kabaiş'in bu kişiye "hocam" şeklinde hitap ettiği aktarıldı.

ROJİN KABAİŞ'İN SON YAZIŞMALARINA ULAŞILDI

"Ayrıca HTS kayıtlarında Rojin’in kaybolduğu saatlerde aynı isimde iki farklı kişinin Rojin ile aynı baz istasyonlarından defalarca sinyal aldığını tespit ettim. Üstelik bu şahıslardan biri kampüsün hemen yanındaki Bardakçı köyünde yaşıyordu" diyen Tuncay Beşikçi, yazışmalarda yer alan hoca-öğrenci ilişkisinden hareketle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kadrosunda görev yapmış aynı isimde bir doktora ulaştığını belirtti.

Beşikçi, "Akademik yayınlarında tıp konusu dışında olanlara rastlayınca, bu kişinin Mehmet Çelik isimli gerçek doktor ve akademisyenlere ait yayınları kendisine aitmiş gibi kullandığını farkettim. Türkiye’de birkaçı doktor, onlarcası akademisyen olan aynı isim soyaddan on binlerce kişi vardı, çok yaygın olan isminin avantıjını kullanmıştı fakat profil sahteydi" iddiasında bulundu.

Beşikçi, "doktor görünümlü" Mehmet Çelik'in 350621 sicil numarasıyla Çevik Kuvvet'te görev yapmış eski bir polis olduğunu öne sürdü ve "Muhtemelen geçmişte suça bulaşmış, serbest kalma karşılığında devletteki malum kliğe çalışmayı kabul etmiş yüzlercesinden biriydi" suçlamasını yöneltti.

Tuncay Beşikçi ayrıca soruşturma makamlarının yüzlerce DNA testi yaptığını ve Kıbrıs'taki kişilerin dahi ifadelerine başvurduğunu ancak bu kişinin 13 ay boyunca ifadesinin alınmadığını savundu. Beşikçi, "Soruşturmacılar gözlerinin önündeki bu şüpheliyi tam 13 aydır görmemişti" dedi.

"TEHDİTLER SONRASI İNGİLTERE'YE YERLEŞTİM"

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'e yardım etme sözü vermesinin ardından adli süreçte çeşitli engellerle karşılaştığını öne süren Beşikçi, bir yargı mensubundan "Bu dosyaya bulaşma, yoksa paketlenirsin" şeklinde uyarı aldığını iddia etti. İBB davalarına hazırladığı raporlar ve söz konusu tehditlerin ardından Beşikçi, 14 yıl sonra yeniden İngiltere'ye yerleştiğini açıkladı.

Hazırladığı ön raporu savcılığa sunduktan sonra Van bürokrasisinde panik yaşandığını belirten Beşikçi, kendisine karşı bir itibar suikastı başlatıldığını ileri sürerek yargı makamlarına ve kamuoyuna "Devlet nedir" sorusunu yöneltti.

DOÇ. DR. MEHMET ÇELİK: HEDEF GÖSTERİLİYORUM

Öte yandan Doç. Dr. Mehmet Çelik, geçen hafta yaptığı açıklamayla hedef gösterildiğini duyurmuştu. Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut da 29 Ağustos Cuma günü yaptığı açıklamada Çelik'in hedef gösterildiğini belirtmişti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 2013-2018 yılları arasında uzmanlık eğitimi aldığını belirten Çelik, ardından mecburi hizmet kapsamında Cizre Devlet Hastanesine tayin edildiğini, 2021 yılından itibaren ise Harran Üniversitesinde görev yaptığını ifade etmişti.

2018 yılında Van'dan ayrıldığını belirten Çelik, “Görev yaptığım yerler bellidir. Hakkımda açılan bir dava dosyası bulunmamaktadır. Instagram hesabım kapalı değildir ve Instagram'da bu iddiada bulunan birçok sayfaya durumu açıklayıcı aktif paylaşımlarda bulundum. Bu olay ile uzaktan yakından bir alakam bulunmamaktadır. Bu durumu Rojin Kabaiş'in avukatı olan Av. Abdurrahman Karabulut'a da ilettim. Kendisi çok müteessir oldu ve davayla zaten bir ilgim olmadığını ifade ettiler” demişti.

Çelik, ayrıca konuyla ilgili Şanlıurfa Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

AV. KARABULUT: SORUŞTURMAYLA UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK

Av. Abdurrahman Karabulut da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada, Rojin Kabaiş soruşturmasıyla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan değerli doktorumuz Mehmet Çelik, herhangi bir somut bilgi veya delile dayanmayan asılsız paylaşımlarla hedef gösterilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.